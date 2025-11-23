Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής αντιπρότασης στο προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως πολλά σημεία του μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Όπως ανέφερε στο περιθώριο της συνόδου G20 στη Νότια Αφρική, είναι προτιμότερο να επικεντρωθεί η Ευρώπη στην υπάρχουσα πρόταση και στα κομβικά ζητήματα που αυτή περιλαμβάνει.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «το ποιος έγραψε το ειρηνευτικό σχέδιο με ενδιαφέρει λιγότερο, με ενδιαφέρει σε ποιό σχέδιο θα φτάσουμε». Σύμφωνα με τη Μελόνι, αρκετά θέματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αφορούν άμεσα την Ευρώπη, καθώς η εφαρμογή του απαιτεί τη συμμετοχή της, ιδίως σε ζητήματα όπως οι εγγυήσεις ασφάλειας, η ανοικοδόμηση και η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που μας αφορά και που οι άλλοι έχουν ανάγκη να διαπραγματευθούν με εμάς», πρόσθεσε, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ευρώπης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Αναφερόμενη στη στάση της Μόσχας, η Μελόνι εκτίμησε ότι «ο Πούτιν δεν έχει σοβαρή διάθεση να τελειώσει ο πόλεμος» και πως η πρόθεσή του πρέπει να δοκιμαστεί μέσω μιας ρεαλιστικής πρότασης ειρήνης. Όπως είπε, ο καλύτερος τρόπος είναι να παρουσιαστεί μια σοβαρή συμφωνία στο τραπέζι, ώστε να διαπιστωθεί ποιος είναι έτοιμος να την αποδεχθεί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν ενεργά σε μια τέτοια πρωτοβουλία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραμείνει απούσα.