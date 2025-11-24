Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε τη νύχτα 93 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας που δημοσιεύθηκε μέσω Telegram.

Από αυτά, τα περισσότερα –συνολικά 45– καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της παραμεθόριας περιφέρειας Μπιέλγκοροντ. Επιπλέον, 20 εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και 8 στην Αζοφική Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, άλλα 9 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Κρασναντάρ, 7 στη Νίζνι Νόβγκραντ και 4 στη Βαρόνεζ.