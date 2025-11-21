Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία επιδιώκουν την ειρήνη, αλλά δεν πρόκειται να υποκύψουν στην επιθετικότητα της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας.

«Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη στιγμή για όλους», ανέφερε η Κάλας, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους και επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος υπογράμμισε ότι, παρότι όλοι επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, «το πώς θα τελειώσει έχει σημασία». Όπως είπε, η Ρωσία δεν διαθέτει κανένα νόμιμο δικαίωμα να απαιτεί παραχωρήσεις από τη χώρα στην οποία έχει εισβάλει, ενώ οι όροι οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας ανήκουν αποκλειστικά στην Ουκρανία.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Μόσχα επιδιώκει να αποτρέψει την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων μέσω του ειρηνευτικού σχεδίου που έχουν προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου.