Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με διαρροή που δημοσίευσε το μέσο Nexta, επικαλούμενο τον Ουκρανό βουλευτή Ολέξι Χοντσαρένκο.

Όπως αναφέρει το Nexta, τα έγγραφα παρουσιάζουν ένα εκτενές σχέδιο ειρήνης, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικές συμφωνίες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει εδαφικές, στρατιωτικές και οικονομικές ρυθμίσεις, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και τη σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στη διεθνή κοινότητα.

Εδαφικά ζητήματα

Η Κριμαία, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ αναγνωρίζονται de facto ως ρωσικά εδάφη. Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια τίθενται σε «παγωμένο» καθεστώς, ενώ προβλέπεται δημιουργία αποστρατικοποιημένων ζωνών ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο.

⚡️ Ukrainian MP Honcharenko claims this is the actual U.S. peace plan for Ukraine A quick breakdown of the 28 points 🇺🇦📝: 1. Ukraine Permanently outside NATO — written into the Constitution. Limited armed forces, no nuclear status. U.S. security guarantees — but conditional.…

Και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να μην προχωρήσουν σε αλλαγές συνόρων μέσω στρατιωτικής βίας.

Στρατιωτικές συμφωνίες

Σύμφωνα με το σχέδιο, το ΝΑΤΟ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, ενώ μαχητικά αεροσκάφη της Συμμαχίας θα σταθμεύουν στην Πολωνία. Προβλέπεται επίσης διάλογος ασφάλειας ΗΠΑ–ΝΑΤΟ–Ρωσίας, με τη δημιουργία ομάδας εργασίας ΗΠΑ–Ρωσίας.

Η Μόσχα δεσμεύεται νομικά σε πολιτική μη επίθεσης προς την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Οικονομικά μέτρα και ανασυγκρότηση

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα εγκαινιάσουν μεγάλο επενδυτικό πακέτο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Προβλέπεται αξιοποίηση 100 δισ. δολαρίων από «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι ΗΠΑ θα λαμβάνουν το 50% των κερδών.

Η Ευρώπη θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισ. δολάρια, ενώ μέρος των ρωσικών κεφαλαίων θα χρηματοδοτεί κοινά έργα ΗΠΑ–Ρωσίας. Δημιουργείται επίσης Ταμείο Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία.

Η θέση της Ρωσίας

Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή άρση των κυρώσεων και επανένταξη της Ρωσίας στην G8, καθώς και μακροπρόθεσμη οικονομική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενέργεια και υποδομές

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), με την παραγόμενη ενέργεια να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην αποκατάσταση της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής, κυρίως στον τομέα του φυσικού αερίου.

Εφαρμογή και εποπτεία

Η συμφωνία ορίζεται ως νομικά δεσμευτική και θα εποπτεύεται από το «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό τη διεύθυνση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι παραβιάσεις θα επιφέρουν κυρώσεις, ενώ με την υπογραφή της συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ άμεση εκεχειρία.

Τι προβλέπεται για την Ουκρανία

Η Ουκρανία παραμένει εκτός ΝΑΤΟ, με τη σχετική πρόβλεψη να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Οι ένοπλες δυνάμεις της περιορίζονται και δεν διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Λαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, υπό όρους, ενώ αναγνωρίζεται de facto η ρωσική κυριαρχία σε Κριμαία, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Οι περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια παραμένουν σε «παγωμένο» καθεστώς, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια εδαφών.

Προβλέπεται δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης ασφαλείας υπό ρωσικό έλεγχο, επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια υπό διεθνή επίβλεψη.

Τι προβλέπεται για τη Ρωσία

Η Μόσχα εξασφαλίζει νομική δέσμευση μη επίθεσης, σταδιακή επιστροφή στην G8 και προοδευτική άρση των κυρώσεων.

Επιπλέον προβλέψεις

Το σχέδιο περιλαμβάνει ανταλλαγή κρατουμένων, επιστροφή απαχθέντων παιδιών, διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία 100 ημέρες μετά την υπογραφή και πλήρη αμνηστία για όσους έλαβαν μέρος στον πόλεμο.