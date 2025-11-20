Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να έχει τη στήριξη τόσο των Ουκρανών όσο και των Ευρωπαίων, υπογράμμισε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών και μείωση του στρατού του στο μισό.

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι τόνισε ότι η Ευρώπη χαιρετίζει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία, αλλά αναμένει να έχει λόγο στη διαδικασία. Επεσήμανε επίσης ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της χώρας.

«Επιδοκιμάζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά… βεβαίως η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αυτό που διακυβεύεται. Άρα περιμένουμε να μας συμβουλευτούν», ανέφερε ο Σικόρσκι. «Ελπίζω ότι δεν θα είναι το θύμα αυτό στο οποίο θα τεθούν περιορισμοί στην ικανότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ο επιτιθέμενος», πρόσθεσε.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ο οποίος υπογράμμισε ότι κανένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Αλμπάρες πρόσθεσε ότι κάθε συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού ουκρανικού κράτους, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

