Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να συνεργάζεται μυστικά με τη Ρωσία για την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 28 σημεία, έχει βασιστεί στο μοντέλο της προσπάθειας του προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα. Ένας υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρωτοβουλία, ενώ παραμένει άγνωστο πώς θα την αντιμετωπίσουν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Οι 28 προτάσεις χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

ειρήνη στην Ουκρανία,

εγγυήσεις ασφάλειας,

ασφάλεια στην Ευρώπη και

τις μελλοντικές σχέσεις ΗΠΑ με Ρωσία και Ουκρανία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς το σχέδιο τοποθετείται σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν μεν, αλλά εξακολουθούν να κατέχουν σαφώς μικρότερη περιοχή από αυτή που διεκδικεί η Μόσχα.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για νέα συζήτηση

Τις προσπάθειες συντονίζει ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ, ο οποίος έχει συνεργαστεί στενά με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ. Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας και ενεργός στις διπλωματικές επαφές για την Ουκρανία, δήλωσε ότι είχε συνεχείς συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και την ομάδα του στο Μαϊάμι, από τις 24 έως 26 Οκτωβρίου. Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία του για την επιτυχία του σχεδίου, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά «η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Τουρκία, όμως ανέβαλε το ταξίδι του. Ωστόσο, είχε ήδη παρουσιάσει το σχέδιο στον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση στο Μαϊάμι. Ο Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι γνωρίζουν πως «οι Αμερικανοί εργάζονται πάνω σε κάτι», τονίζοντας ότι ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει πως είναι καιρός να τερματιστούν οι θάνατοι και να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Τραμπ θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο τερματισμού του πολέμου, εφόσον υπάρξει ευελιξία.

Προς νέα συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Σύμφωνα με τον Ντμίτριεφ, η βάση του σχεδίου είναι οι αρχές που είχαν συμφωνήσει Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, με στόχο όχι μόνο την επίλυση της ουκρανικής κρίσης αλλά και την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας και την αντιμετώπιση των ρωσικών ανησυχιών ασφαλείας. Στόχος είναι η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου εγγράφου πριν από την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, με τα σχέδια για σύνοδο στη Βουδαπέστη να παραμένουν προς το παρόν ανοιχτά.

Οι τριβές με την Ευρώπη

Ο Ντμίτριεφ ανέφερε ότι η αμερικανορωσική προσπάθεια είναι ξεχωριστή από την πρωτοβουλία της Βρετανίας για ένα ειρηνευτικό σχέδιο τύπου Γάζας, το οποίο θεωρεί ανεφάρμοστο επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τις ρωσικές θέσεις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά τώρα ενημερώνει Ουκρανούς και Ευρωπαίους για τα «οφέλη» της προσέγγισής της, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία ενισχύει τη θέση της στο πεδίο της μάχης.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει ήδη ξεκινήσει ενημερώσεις και προς τους Ευρωπαίους εταίρους, εκφράζοντας την πίστη ότι μπορεί να υπάρξει συναίνεση. Το σχέδιο, όπως είπε, θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις αντιδράσεις των εμπλεκομένων.

«Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι κατάλληλη για το σχέδιο, αλλά και οι δύο πλευρές πρέπει να το δουν ρεαλιστικά», κατέληξε.