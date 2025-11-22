Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήδη δέχεται ισχυρές πιέσεις εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς και στρατιωτικών αποτυχιών, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με ένα από τα πιο κρίσιμα διλήμματα της θητείας του, μετά την παρουσίαση του νέου αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με τους New York Times.

Η πρόταση των 28 σημείων θεωρείται ότι ευνοεί τη Ρωσία σε καίρια ζητήματα, καθώς ζητά από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη και να μειώσει το μέγεθος του στρατού της μετά τον πόλεμο, ενώ παράλληλα προσφέρει οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στη Μόσχα. Το Κίεβο έχει απορρίψει στο παρελθόν πολλές από αυτές τις απαιτήσεις, όμως τα περιθώρια αντίδρασης στενεύουν, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ζητά απάντηση μέχρι την Πέμπτη.

Το έγγραφο που προωθεί τώρα ο Λευκός Οίκος ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένου του Τραμπ για ειρηνευτικές αποστολές, και του Ρώσου αξιωματούχου, Κίριλ Ντμίτριεβ. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι ήθελε μια απάντηση από τον Ζελένσκι μέχρι την Πέμπτη, αλλά ότι η προθεσμία θα μπορούσε να παραταθεί «αν τα πράγματα πάνε καλά».

Ουκρανοί σχολιαστές υποθέτουν ότι η Ρωσία πιέζει τώρα για την αποδοχή της πρότασης συμβιβασμού, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ευάλωτη θέση του Ζελένσκι λόγω των κατηγοριών για διαφθορά και να καθυστερήσει οποιαδήποτε απόφαση της Ευρώπης σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η αμερικανική πρόταση ως δίλημμα

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στην αυξανόμενη πίεση σε διάγγελμά του την Παρασκευή. Παρουσίασε την αμερικανική πρόταση ως δίλημμα μεταξύ της απώλειας των Ηνωμένων Πολιτειών ως συμμάχου και της αποδοχής των ρωσικών απαιτήσεων. Φάνηκε να υπονοεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν να σταματήσουν την βοήθεια που εξακολουθούσαν να παρέχουν, η οποία περιορίζεται κυρίως στην ανταλλαγή πληροφοριών.

«Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Τώρα η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειάς της είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο».

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχτεί παραχωρήσεις, είπε, ή να αντιμετωπίσει «έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα, τον πιο δύσκολο, και περαιτέρω κινδύνους».

Ο Ζελένσκι δήλωσε για τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Θα περιμένουν μια απάντηση από εμάς». Επεσήμανε ότι θα τηρήσει το σύνταγμα και θα «προσφέρει εναλλακτικές λύσεις», και ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποφεύγει τη διπλωματία για να τερματίσει τον πόλεμο.

Αποδυναμωμένος ο Ζελένσκι

Η πρόταση έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει αποδυναμωθεί από ένα εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται υπουργοί και συνεργάτες του προέδρου. Κατηγορούνται ότι έλαβαν εκατομμύρια δολάρια σε μίζες από την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η Ουκρανία δέχεται αυξανόμενη πίεση στο πεδίο της μάχης. Ο στρατός της έχει έλλειψη στρατιωτών, αφήνοντας κενά στην πρώτη γραμμή που η Ρωσία έχει εκμεταλλευτεί. Το Κίεβο αντιμετωπίζει επίσης, αυξανόμενη οικονομική πίεση, με το ευρωπαϊκό σχέδιο χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέσω δανείων που συνδέονται με παγωμένα ρωσικά κεφάλαια να τίθεται πλέον εν αμφιβόλω.

Υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη εντός της Ουκρανίας για μια ειρηνευτική συμφωνία, μετά από χρόνια κατά τα οποία οι Ουκρανοί ήταν κυρίως εξοργισμένοι με την εισβολή της Ρωσίας και αντιτάσσονταν σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις. Η υποστήριξη για μια διαπραγματευτική λύση έχει αυξηθεί από 10% το 2022, το πρώτο έτος του πολέμου, σε 74% σήμερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Στρέφεται στους Ευρωπαίους συμμάχους

Ο Ουκρανός ηγέτης ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη πίεση στρεφόμενος, όπως και στο παρελθόν, προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κίρ Σταρμερ. Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων του Ζελένσκι με την κυβέρνηση Τραμπ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόση ευρωπαϊκή υποστήριξη θα καταφέρει να συγκεντρώσει.

Η προσέγγισή του επαναλαμβάνει μια τακτική που τον κράτησε στο παιχνίδι με τις διαπραγματευτικές τακτικές της κυβέρνησης Τραμπ σε προηγούμενες στιγμές έντασης. Όταν κλήθηκαν, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη, ανησυχώντας για τις πιθανές απειλές για την ασφάλεια των χωρών τους από μια νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο, παρείχαν υποστήριξη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες «αγκάλιασαν» τον Ζελένσκι μετά την επίθεση του προέδρου Τραμπ εναντίον του σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Διαπραγματεύτηκαν την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία μετά την διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας από την κυβέρνηση Τραμπ. Επίσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πέταξαν στην Ουάσινγκτον για να υποστηρίξουν τον Ζελένσκι μετά από τη σύνοδο κορυφής τον Αύγουστο μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, μια στιγμή που προκάλεσε φόβους ότι η κυβέρνηση Τραμπ και το Κρεμλίνο κινούνταν προς την επιβολή δυσμενών όρων στο Κίεβο.

Τι χάνει η Ουκρανία

Η Ουκρανία και η Ευρώπη δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στην πρόταση, ενώ οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την οργή τους για το σχέδιο, λέγοντας ότι θα αποδυνάμωνε τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από έναν Ουκρανό βουλευτή, η πρόταση θα απαιτούσε από την Ουκρανία να αλλάξει το σύνταγμά της ώστε να απαγορεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης στο ΝΑΤΟ. Θα ανάγκαζε το Κίεβο να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο των ανατολικών περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, τμήματα των οποίων εξακολουθεί να κατέχει η Ουκρανία. Επιπλέον, θα περιορίσει το μέγεθος του ουκρανικού στρατού σε 600.000 άτομα, από τα περισσότερα από 800.000 που εκτιμάται ότι αριθμεί σήμερα.

Η πρόταση θα απαγορεύσει επίσης την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, γεγονός που θα ανατρέψει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διασφάλιση της μεταπολεμικής ασφάλειας της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόταση, εάν η Ουκρανία συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο, θα της δοθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της. Το Κίεβο θα λάβει επίσης αυτό που το σχέδιο αποκαλεί αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, υποσχόμενο στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση νέας εισβολής της Ρωσίας, χωρίς όμως να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε περίπτωση νέας εισβολής της Ρωσίας, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις και η Μόσχα θα χάσει τα οφέλη που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Αυτά τα κίνητρα περιλαμβάνουν σημαντικούς στόχους της Ρωσίας, όπως η επανένταξη στην G8 και οι ευκαιρίες κοινών επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.