Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έντονη πίεση την Παρασκευή προκειμένου η Ουκρανία να εγκρίνει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ζητώντας να υπάρξει συμφωνία μέσα σε μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «θα έπρεπε» το σχέδιο να είναι αποδεκτό από το Κίεβο και τελικά να το υπογράψει.

«Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν», ανέφερε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την απόρριψη του σχεδίου του από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι είχε πει απερίφραστα στον Ουκρανό ομόλογό του πως «δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια» κατά τη διάρκεια συνάντησής τους τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι περίμενε να επιλύσει το ζήτημα του πολέμου πολύ νωρίτερα, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».