Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε εκ νέου στη Γενεύη, έπειτα από την αρχική του ενημέρωση νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αναφερόμενος στην πρόοδο των συνομιλιών για το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ – Ουκρανίας. Ο Ρούμπιο τόνισε ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει «τεράστια πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, διατηρώντας ωστόσο επιφυλάξεις ως προς τις λεπτομέρειες. Η ρητορική του παρέμεινε ιδιαίτερα θετική, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών. «Αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι εδώ, καθώς έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε πως «δεν θέλω να ανακοινώσω πρόωρα κάποια επιτυχία ή οριστική συμφωνία. Απομένει ακόμη δουλειά, αλλά σήμερα βρισκόμαστε πολύ πιο μπροστά απ’ ό,τι ήμασταν το πρωί ή πριν από μία εβδομάδα». Ο Ρούμπιο απέφυγε να δεσμευτεί ως προς την προθεσμία της Ημέρας των Ευχαριστιών που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας απλώς ότι ελπίζει η συμφωνία να επιτευχθεί «σύντομα». Απαντώντας σε ερωτήσεις, αρνήθηκε επανειλημμένα να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «εργασία σε εξέλιξη». Ωστόσο, υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε απλώς λίγο περισσότερο χρόνο. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα τα καταφέρουμε». Επίσης, ο επικεφαλής του State Department επανέλαβε ότι στόχος είναι να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως την Πέμπτη, ημέρα που έχει θέσει ως διορία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που οι σχέσεις Ευρώπης, Ουκρανίας και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε σημείο καμπής, μετά την πρόταση των 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και για αυτό προτείνουν την δική τους αντιπρόταση 28 σημείων με στόχο να δείξουν ότι και η Ευρώπη έχει θέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αντιπρόταση, η οποία συντάχθηκε από την Βρετανία, την Γαλλία και την Γερμανία βασίζεται στο αμερικανικό σχέδιο, αλλά το επεξεργάζεται λεπτομερώς σημείο προς σημείο, προτείνοντας συγκεκριμένες αλλαγές.

Ζελένσκι: «Υπάρχουν ενδείξεις πως η ομάδα του προέδρου Τραμπ μας ακούει»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι θετικό το γεγονός πως η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ομάδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει». «Σήμερα οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ελβετία. Οι ομάδες θα εργαστούν πρακτικά μέχρι αργά τη νύχτα και θα υπάρξουν περαιτέρω αναφορές», ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα. Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ενδείξεις πως η ομάδα του προέδρου Τραμπ μας ακούει». Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθειά τους, απαντώντας σε δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι οι Ουκρανοί ηγέτες είχαν δείξει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική υποστήριξη.