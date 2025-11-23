Η Ευρώπη παρουσίασε τη δική της πρόταση ως αντίβαρο στο σχέδιο 28 σημείων που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως αποκαλύπτει το Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters, το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλαμβάνει σειρά μέτρων και προτάσεων:

Τη μείωση του ουκρανικού στρατού στους 800.000 στρατιώτες, σε περίοδο ειρήνης.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην τοποθετήσει μόνιμα στρατεύματα στο έδαφος της Ουκρανίας, ή στρατεύματα υπό τη διοίκησή του, σε περίοδο ειρήνης.

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα είναι τοποθετημένα σε αεροδρόμια και βάσεις της Πολωνίας.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις που θα αντανακλούν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία θα ενισχυθεί οικονομικά μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει εδάφη μέσω στρατιωτικών μέσων. Η διαπραγμάτευση για τα εδάφη θα ξεκινήσει μόλις τερματιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Η Ουκρανία θα προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό διάστημα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Σε ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμμπ, επικεντρώνεται στην κριτική του προς την ηγεσία της Ουκρανίας και την Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας θέσεις που έχει εκφράσει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ουκρανία: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση ανασκευάζει σημείο προς σημείο το ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισε η Ουάσιγκτον

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social

«Η Ουκρανία έχει εκφράσει μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του κοιμισμένου Μπάιντεν, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, όπως δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.

«Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον κοιμισμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται.»

«Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους.»

«Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή! Πρόεδρος DJT.»

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι μίλησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως τηλεφώνησε σήμερα στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το σχέδιό του για την Ουκρανία.

«Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ, μαζί με την πρωθυπουργό Μελόνι. Και σίγουρα, συζητήσαμε για την κατάσταση, το σχέδιο των 28 σημείων και ορισμένες εξελίξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο εδώ στο Γιοχάνεσμπουργκ», δήλωσε στο AFP, στο περιθώριο της Συνόδου της G20 όπου συμμετείχαν οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 το πρωί της Κυριακής στις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει πως εργάζεται νυχθημερόν για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

Επιφυλακτικός ο Μερτς για συμφωνία μέχρι την Πέμπτη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα τις «επιφυλάξεις» του σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, έως την Πέμπτη, ημερομηνία που έχει θέσει ως προθεσμία ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Το σχέδιο του προέδρου Τραμπ είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί… Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

«Τα 28 σημεία είναι υπερβολικά περίπλοκα για να επιτευχθεί συμφωνία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και υπογράμμισε την ανάγκη «να κάνουμε τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα την Πέμπτη». Σε αυτό το πνεύμα, όπως ανέφερε, υπέβαλε μια «περιορισμένη πρόταση» στην προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας. «Η πρόταση συζητείται τώρα και στη Γενεύη», δήλωσε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Τέλος η Πολωνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και ιστορικός Αν Απλμπάουμ σε άρθρο της στο Atlantic σημειώνει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια μακρά παράδοση μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη που συνάπτουν συμφωνίες εις βάρος μικρότερων χωρών, οδηγώντας σε τρομερά βάσανα».

«Η συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ με τα μυστικά πρωτόκολλά της, μας έφερε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία της Γιάλτας έφερε τον Ψυχρό Πόλεμο. Η συμφωνία Ουίτκοφ-Ντμίτριεφ, αν επιτευχθεί, θα ενταχθεί πλήρως σε αυτή την παράδοση».