Σε ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμμπ, επικεντρώνεται στην κριτική του προς την ηγεσία της Ουκρανίας και την Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας θέσεις που έχει εκφράσει και στο πρόσφατο παρελθόν.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε το Thruth Social:

«Η Ουκρανία έχει εκφράσει μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, ενώ η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με την ισχυρή και σωστή ΗΓΕΣΙΑ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου για δεύτερη θητεία, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Sleepy Joe Biden, και έχει μόνο επιδεινωθεί. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, δεν θα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς δεν υπήρχε, ούτε καν αναφορά, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου.»

«Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Sleepy Joe σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Τα υπόλοιπα είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται. Κληρονόμησα έναν πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, έναν πόλεμο που είναι χαμένος για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχασαν άσκοπα τη ζωή τους. Η «ηγεσία» της Ουκρανίας δεν έχει εκφράσει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πωλούν τεράστιες ποσότητες όπλων στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο διεφθαρμένος Τζο έδωσε τα πάντα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» χρημάτων!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!»

Στην ανάρτηση του ο Τραμπ επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς που χει εκφράσει και στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων η θέση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν ο ίδιος πρόεδρος το 2022 καθώς και η κριτική του προς τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Νωρίτρα σήμερα, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για να παρουσιάσουν την αντιπρότασή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, το Κίεβο τονίζει ότι συνομιλίες με τη Ρωσία για το εδαφικό μπορούν να ξεκινήσουν μόνο μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη σημερινή γραμμή επαφής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η απάντηση της ουκρανικής πλευράς στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων περιλαμβάνει αίτημα για ισχυρές αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, αντίστοιχες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ζητείται η αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της χώρας και την αποζημίωση των ζημιών του πολέμου. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της απορρίπτουν κατηγορηματικά τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση μη κατεχόμενων εδαφών.

Από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε, σε ανάρτησή του στο X, την επανενεργοποίηση της διπλωματίας, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες συνεργάζονται «σε στενό συντονισμό».

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα για «ένα απτό αποτέλεσμα» των συνομιλιών, τονίζοντας τον βασικό στόχο: «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία και να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει».

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η επιστροφή όλων των παιδιών των Ουκρανών αποτελεί βασικό όρο για κάθε συμφωνία. Παράλληλα, ζήτησε να μην μειωθεί ο αριθμός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, να μην αλλάξουν τα σύνορα της χώρας και να διατηρήσει η Κομισιόν τον έλεγχο των κονδυλίων ανοικοδόμησης.

«Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Δεύτερον, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις. Τρίτον, ο υποτιθέμενος “κεντρικός ρόλος” της ΕΕ στην “εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία” πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο, μαζί με τον ρόλο της στην ανασυγκρότηση της χώρας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν πρέπει να μειωθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Η δήλωσή της έγινε την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συζητούσαν στη Γενεύη το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, χωρίς να σπέρνει τους σπόρους μιας νέας σύρραξης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα».

Μερτς: Εξέφρασε επιφυλάξεις για το εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία έως την Πέμπτη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σήμερα τις «επιφυλάξεις» του σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, έως την Πέμπτη, ημερομηνία που έχει θέσει ως προθεσμία ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Σήμερα είναι Κυριακή. Το σχέδιο του προέδρου Τραμπ είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία έως την Πέμπτη. Απέχουμε πολύ από αυτό. Αυτό δεν σημαίνει πως είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί… Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με το αν ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι πιθανό δεδομένων των υφιστάμενων διαφορών», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Τέλος η Πολωνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και ιστορικός Αν Απλμπάουμ σε άρθρο της στο Atlantic σημειώνει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια μακρά παράδοση μεγάλων δυνάμεων στην Ευρώπη που συνάπτουν συμφωνίες εις βάρος μικρότερων χωρών, οδηγώντας σε τρομερά βάσανα».

«Η συμφωνία Μολότοφ-Ρίμπεντροπ με τα μυστικά πρωτόκολλά της, μας έφερε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συμφωνία της Γιάλτας μας έφερε τον Ψυχρό Πόλεμο. Η συμφωνία Ουίτκοφ-Ντμίτριεφ, αν επιτευχθεί, θα ενταχθεί πλήρως σε αυτή την παράδοση».