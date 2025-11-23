Νέες συνομιλίες για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη, με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της να πραγματοποιούν συζητήσεις στη Γενεύη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφθασε νωρίτερα στη Γενεύη, όπου Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συναντώνται για να συζητήσουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. Το σχέδιο έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο, καθώς θεωρείται ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε μια επιβεβλημένη συνθηκολόγηση, αν και η Ουάσιγκτον επισημαίνει πως δεν πρόκειται για τελική πρόταση.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αφίχθη στην ελβετική πόλη γύρω στις 10.30 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Όπως μεταδίδει το ΒΒC, η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνομιλίες με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας στη Γενεύη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ. Ο Γερμάκ επιβεβαιώνει ότι στην πρώτη συνάντηση συμμετείχαν σύμβουλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – οι Τζόναθαν Πάουελ, Εμανουέλ Μπον και Γκούντερ Σάουτερ. Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία, αναφέρει.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική διοίκηση παρουσιάζει το σχέδιο των 28 σημείων ως «πλαίσιο για διαπραγματεύσεις», με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια με τη ρωσική εισβολή.

Με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να το χαιρετίζει, το κείμενο περιλαμβάνει σειρά αξιώσεων της Μόσχας: παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, μείωση του στρατού της και αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση.

Το σχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας, οι οποίοι ενίσχυσαν τις επαφές τους και ζήτησαν νέες διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, παρά την αρχική βιασύνη του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει.

Χθες, ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης απέρριψε το ενδεχόμενο το σχέδιό του να αποτελεί την «τελική προσφορά» για τη διευθέτηση της σύρραξης, της πλέον αιματηρής στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ελπίζουμε να επιλύσουμε τις τελικές λεπτομέρειες… να συντάξουμε το προσχέδιο μιας συμφωνίας που θα είναι επωφελής σε εκείνους (Ουκρανία)», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας πως «τίποτα δεν θα συμφωνηθεί εωσότου οι δύο πρόεδροι συναντηθούν».

Σύμφωνα με το Reuters, προγραμματίστηκαν συντονιστικές συναντήσεις το πρωί πριν από τις κύριες συνομιλίες. Η ημέρα προβλέπεται να είναι γεμάτη διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων.

Κονβόι διπλωματικών οχημάτων κινούνταν από νωρίς στους δρόμους της Γενεύης, ενόψει των συνομιλιών.

Στη Γενεύη βρίσκονται επίσης ο υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Την ουκρανική αντιπροσωπεία ηγείται ο επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ.

Παρόντες αναμένονται και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και τον Καναδά.

Αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Το αμερικανικό σχέδιο, όπως ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στο Χ, «παρουσιάζει ένα σταθερό πλαίσιο διαπραγματεύσεων» και βασίζεται σε στοιχεία που προέρχονται τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική πλευρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διέψευσε ότι χαρακτήρισε το σχέδιο «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών», όπως υποστήριξαν ορισμένοι γερουσιαστές.

Από το Γιοχάνεσμπουργκ, στη Σύνοδο της G20, έντεκα χώρες –κυρίως ευρωπαϊκές– δήλωσαν ότι το αμερικανικό σχέδιο «απαιτεί επιπλέον δουλειά» και πως ενδέχεται να καταστήσει την Ουκρανία «ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε για την Τρίτη τηλεδιάσκεψη των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι χωρίς μέτρα αποτροπής «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το αμερικανικό κείμενο «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση» του πολέμου και πως είναι έτοιμος για «διεξοδική συζήτηση όλων των λεπτομερειών».

Ο μεγάλος φόβος του Κιέβου

Αν το Κίεβο χάσει τη στήριξη των ΗΠΑ, οι συνέπειες θα είναι σοβαρές για τις ουκρανικές δυνάμεις τόσο όσον αφορά την προμήθεια όπλων όσο και στην πρόσβαση σε στρατιωτικές πληροφορίες, επιδεινώνοντας τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα: έλλειψη στρατιωτών, οικονομική στενότητα και ολοένα αυξανόμενη δυσπιστία των Ουκρανών προς μια προεδρία που έχει σημαδευτεί από σκάνδαλα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Κυρίως όμως, η απόρριψη της πρότασης θα σήμαινε την υπαρξιακή ρήξη των σχέσεων Κιέβου με τις ΗΠΑ, με τεράστιες στρατηγικές συνέπειες για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της. Κι αυτό γιατί εγκυμονεί ο κίνδυνος να γυρίσουν οι ΗΠΑ την πλάτη τους στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ευρώπη, να υπαναχωρήσουν από τις δεσμεύσεις τους για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία και να πουν όχι μόνο στον Ζελένσκι αλλά και στην Ευρώπη: «Είστε μόνοι σας».

Μεγαλύτερο πλήγμα για την Ουκρανία εκτιμάται ότι θα είναι η απώλεια πρόσβασης στις πληροφορίες που παρέχει ο αμερικανικός στρατός στις ουκρανικές δυνάμεις, όπως φάνηκε και τον Μάρτιο, όταν οι ΗΠΑ σταμάτησαν για λίγο να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία, μετά την περιβόητη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Η ακριβής φύση αυτής της συνεργασίας δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ, αλλά πιθανότατα περιλαμβάνει την έγκαιρη προειδοποίηση του ουκρανικού στρατού για εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο των κινήσεων των ρωσικών στρατευμάτων – στοιχεία κρίσιμα για την Ουκρανία ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε αρκετά σημεία της γραμμής του μετώπου.