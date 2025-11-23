Πυρετός διαβουλεύσεων επικρατεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και ηγετών άλλων δυτικών χωρών με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου δεν είναι η οριστική του πρόταση.

Όπως έχει γίνει γνωστό, σήμερα (23/11) στη Γενεύη σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα έχουν ειδική συνεδρίαση στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικής, ενώ οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, υπερασπίστηκε χθες το σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι έχει συνταχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αντικατοπτρίζει απλώς τις αξιώσεις της Ρωσίας, όπως υποστήριξαν ορισμένοι αμερικανοί γερουσιαστές.

Ο υπουργός Εξωτερικών, που αναμένεται σήμερα στη Γενεύη για συνομιλίες με ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους, απάντησε στις επικρίσεις τριών μελών της Γερουσίας, τα οποία ισχυρίστηκαν ότι το κείμενο ταυτίζεται με τις ρωσικές θέσεις.

«Η ειρηνευτική πρόταση συντάχθηκε από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο μέσω X, προσθέτοντας ότι το έγγραφο «προσφέρεται ως ισχυρό πλαίσιο για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις» και «βασίζεται σε στοιχεία που συνεισέφερε η ρωσική πλευρά, αλλά και σε προηγούμενες και συνεχιζόμενες συνεισφορές της Ουκρανίας».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, απέρριψε μέσω X τους ισχυρισμούς των γερουσιαστών, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρα ψευδείς».

Οι γερουσιαστές Μάικ Ράουντς (Ρεπουμπλικανός), Άνγκους Κινγκ (Ανεξάρτητος) και Τζιν Σαχίν (Δημοκρατική) είχαν υποστηρίξει ότι ο Ρούμπιο τους ανέφερε πως το έγγραφο δεν εκφράζει επίσημες θέσεις των ΗΠΑ, αλλά αποτελεί αφετηρία για συνομιλίες, περιλαμβάνοντας «κατάλογο ρωσικών επιθυμιών».

«Ο υπουργός Ρούμπιο μας τηλεφώνησε το απόγευμα. Νομίζω πως μας εξήγησε πολύ καθαρά ότι γίναμε αποδέκτες πρότασης που διαβιβάστηκε από έναν από τους αντιπροσώπους μας. Δεν πρόκειται για δική μας σύσταση. Δεν πρόκειται για δικό μας σχέδιο ειρήνης», δήλωσε ο γερουσιαστής Ράουντς.

Το περιεχόμενο του σχεδίου και οι αντιδράσεις

Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται στη Γενεύη μαζί με τον διπλωματικό απεσταλμένο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για διαβουλεύσεις με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχία για το σχέδιο των 28 σημείων.

Το έγγραφο, που δημοσιοποιήθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το AFP, επαναλαμβάνει βασικές αξιώσεις της Μόσχας: εκχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία, μείωση του μεγέθους του ουκρανικού στρατού και οριστική εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο NATO. Προβλέπει, ωστόσο, δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου, ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών, στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απαντήσει στην πρόταση.

Ερωτηθείς αν το σχέδιο αποτελεί την «τελευταία προσφορά» της Ουάσιγκτον, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά «όχι». «Προσπαθούμε να τερματίσουμε» τον πόλεμο, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να τελειώσει» η σύρραξη που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ’ αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ’ αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», είπε.

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ…άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε.