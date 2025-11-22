Την ώρα που ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη αναζητούν κοινή γραμμή απέναντι στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, οι ηγέτες οκτώ βορειοευρωπαϊκών και βαλτικών χωρών εξέφρασαν εκ νέου τη στήριξή τους προς το Κίεβο. Σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν την προμήθεια όπλων και να ενισχύσουν την άμυνα της Ευρώπης, προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω επιθετικότητα της Ρωσίας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας σημείωσαν: «Η Ρωσία δεν έχει μέχρι στιγμής δεσμευθεί σε κατάπαυση του πυρός ή σε οποιαδήποτε βήματα που οδηγούν στην ειρήνη».

Οι οκτώ χώρες υπογράμμισαν ότι «λύσεις που σέβονται την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα φέρουν στην Ουκρανία και στην Ευρώπη μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα έχουν την πλήρη υποστήριξή μας». Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των κυρώσεων και της λήψης ευρύτερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.