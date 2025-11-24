Οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων εταίρων για την Ουκρανία χαρακτηρίστηκαν «εποικοδομητικές και χρήσιμες», σύμφωνα με δήλωση του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Μπαρό, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, τόνισε ότι «οι εργασίες εξακολουθούν να δημιουργούν τις συνθήκες για μια ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας και εγγυάται τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας πρόσθεσε πως ενημέρωσε για την πορεία των συνομιλιών τους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών.