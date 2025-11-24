Τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον διπλωματικό μαραθώνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το σχέδιο των 19 πλέον σημείων για την Ουκρανία θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ μέσω τηλεδιάσκεψης που θα λάβει χώρα την Τετάρτη (26/11).

Σημειώνεται ότι η Ευρώπη είχε υποβάλλει αντιπρόταση στο αρχικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία.

Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιήθηκε το αρχικό αυτό σχέδιο ως εξετάζοντάς το σημείο προς σημείο με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απόλυτα ξεκάθαρο ποιες από αυτές τις προτάσεις πέρασαν στο τελικό των 19 σημείων που συμφώνησαν σήμερα Ουκρανία και ΗΠΑ, αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο τις συζητήσεις για το εδαφικό και την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

Κάλεσμα του Μερτς στη Ρωσία να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις

Η Μόσχα πρέπει να προσέλθει «στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων ώστε ένα ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία να μπορεί να έχει μια ευκαιρία να επιτύχει, υπογράμμισε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κρίνοντας αδύνατο να υπάρξει σημαντική διπλωματική «πρόοδος» αυτή την εβδομάδα.

«Η Ρωσία πρέπει να είναι παρούσα στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων). Εάν γίνει αυτό, κάθε προσπάθεια θα έχει δικαιωθεί, και στην αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα, στην Ανγκόλα.

Το Βερολίνο εξέφρασε ικανοποίηση για την «πρόοδο» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την προθυμία για την από κοινού επεξεργασία ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

Οι διαφορές στα σχέδια για την Ουκρανία

Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο ειρηνευτικά σχέδια για την Ουκρανία αναδεικνύουν τη μεταβολή των ισορροπιών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Skynews που επικαλείται Ουκρανούς διαπραγματευτές. Όπως αναφέρεται, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων «πλέον δεν υπάρχει», ενώ η αναθεωρημένη εκδοχή περιλαμβάνει 19 σημεία με σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η πρόβλεψη για παύση των εχθροπραξιών στα σημερινά μέτωπα, αφήνοντας ανοιχτό το εδαφικό ζήτημα για μελλοντικές συζητήσεις. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές που ελέγχουν σήμερα, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.

Η νέα εκδοχή προβλέπει επίσης εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, κατά το πρότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και αύξηση του ανώτατου αριθμού στρατιωτών σε 800.000 εν καιρώ ειρήνης, έναντι 600.000 που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο.

Το αρχικό αμερικανο-ρωσικό σχέδιο είχε συνταχθεί τον περασμένο μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, και τον εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Προέβλεπε την απόσυρση της Ουκρανίας από πόλεις του Ντονμπάς, τον περιορισμό του στρατού και τη δέσμευση μη ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Κατά τις διαπραγματεύσεις της Κυριακής στην Ελβετία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον αρχηγό του επιτελείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, το σχέδιο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά. Πλέον περιλαμβάνει 19 σημεία, με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους εταίρους του να υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τις εδαφικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγνώριση εδαφών που η Ρωσία κατέλαβε στρατιωτικά, ενώ επιμένουν πως το Κίεβο θα πρέπει να αποφασίσει ανεξάρτητα για την ένταξή του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο απέρριψε τα σημεία αυτά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν κάνουν».

Καταγράφηκε πρόοδος

Για «ουσιαστική» και «σημαντική» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

«Εποικοδομητικές οι συζητήσεις της Γενεύης – Η ειρήνη πρέπει να είναι μία λύση με διάρκεια»

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, την οποία οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία,