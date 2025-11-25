Tο τελευταίο Focus φέρεται να βγήκε από τη γραμμή συναρμολόγησης στο Saarlouis της Γερμανίας. Η Ford δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το τέλος της παραγωγής, αλλά οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την απώλεια του αυτοκινήτου.

H Ford έριξε την αυλαία σε 55 χρόνια παραγωγής στο εργοστάσιο του Σαρλερουά, εκεί όπου γράφτηκε ένα από τα πιο συνεπή κεφάλαια της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στις 17 Νοεμβρίου κύλησε από την γραμμή συναρμολόγησης το τελευταίο Focus, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που χάρισε 15,6 εκατομμύρια οχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Η απόφαση της Ford να τερματίσει την παραγωγή του Focus αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εταιρικής αναδιάρθρωσης. Η αυτοκινητοβιομηχανία επιταχύνει τη στροφή της προς τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και το εργοστάσιο στο Saarlouis παραλείφθηκε υπέρ της τοποθεσίας της στη Βαλένθια της Ισπανίας για την πλατφόρμα EV επόμενης γενιάς.

Το τέλος της παραγωγής του Focus είναι ενδεικτικό μιας ευρύτερης τάσης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Τα παραδοσιακά αυτοκίνητα της κατηγορίας, ειδικά τα hatchback, αντικαθίστανται σταθερά από crossover και ηλεκτρικά οχήματα.

Αυτή η αναδιάρθρωση έχει επιπτώσεις: