Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Κυριακή μια μαζική επίθεση με drones εναντίον του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Υπάρχει μια μαζική επίθεση στο Χάρκοβο», έγραψε ο δήμαρχος Ίγκορ Τερέχοφ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. Ο Τερέχοφ ανέφερε ότι τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ έκανε λόγο για οκτώ τραυματίες. Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν δεκαπέντε πλήγματα σε έξι διαφορετικές περιοχές της πόλης, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, είχε αποκρούσει τις ρωσικές προσπάθειες κατάληψής του στην αρχή του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερο από τρεισήμισι χρόνια, και έκτοτε αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων.

Παράλληλα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, νοτιότερα, δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην πόλη Μαργανέτς.