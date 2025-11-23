Οι σχέσεις Ευρώπης, Ουκρανίας και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε σημείο καμπής, μετά την πρόταση των 28 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και για αυτό προτείνουν την δική τους αντιπρόταση 28 σημείων με στόχο να δείξουν ότι και η Ευρώπη έχει θέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η αντιπρόταση, η οποία συντάχθηκε από την Βρετανία, την Γαλλία και την Γερμανία βασίζεται στο αμερικανικό σχέδιο, αλλά το επεξεργάζεται λεπτομερώς σημείο προς σημείο, προτείνοντας συγκεκριμένες αλλαγές.

Η πρόταση των Ευρωπαίων έχει ως εξής:

Επαναεπιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Θα επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και του ΝΑΤΟ. Όλες οι ασάφειες των τελευταίων 30 ετών θα επιλυθούν.

(Το σημείο 3 του αμερικανικού σχεδίου διαγράφεται. Ένα προσχέδιο αυτού του σχεδίου που είδε το Reuters ανέφερε: «Θα υπάρχει η προσδοκία ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στους γείτονές της και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω».)

Μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, θα ξεκινήσει διάλογος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα ασφαλείας και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης, ώστε να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνδεσιμότητα και μελλοντικές οικονομικές ευκαιρίες. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Το μέγεθος του ουκρανικού στρατού θα περιοριστεί σε 800.000 σε καιρό ειρήνης. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία δεν υπάρχει. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην αναπτύσσει μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης. Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ θα σταθμεύουν στην Πολωνία Εγγύηση των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζει το Άρθρο 5.

α. Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για την εγγύηση

β. Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, χάνει την εγγύηση

γ. Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια ισχυρή συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις θα αποκατασταθούν και κάθε είδους αναγνώριση για το νέο έδαφος και όλα τα άλλα οφέλη από αυτήν τη συμφωνία θα αποσυρθούν.

Η Ουκρανία είναι επιλέξιμη για ένταξη στην ΕΕ και θα αποκτήσει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Ευρώπης όσο αυτό αξιολογείται. Ισχυρό Πακέτο Παγκόσμιας Ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

α. Δημιουργία Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε βιομηχανίες υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, των κέντρων δεδομένων και των προσπαθειών για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού αποκατάσταση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, η οποία περιλαμβάνει τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

γ. Κοινή προσπάθεια για την ανάπλαση περιοχών που επλήγησαν από τον πόλεμο, με σκοπό την αποκατάσταση, την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό πόλεων και οικιστικών περιοχών.

δ. Ανάπτυξη υποδομών

ε. Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων

στ. Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ειδικό πακέτο χρηματοδότησης για την παροχή χρηματοδότησης για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών.

Σταδιακή επανένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία

α. Η ελάφρυνση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σε φάσεις και κατά περίπτωση.

β. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μια μακροπρόθεσμη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας για την επιδίωξη αμοιβαίας ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των σπάνιων γαιών, των κοινών έργων στην Αρκτική, καθώς και διαφόρων άλλων αμοιβαία επωφελών εταιρικών ευκαιριών.

γ. Η Ρωσία θα προσκληθεί ξανά στην G8

Η Ουκρανία θα ανασυγκροτηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που θα παραμείνουν παγωμένα μέχρι η Ρωσία να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές. Θα συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την ασφάλεια με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την προώθηση και την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομοθετικά μια πολιτική μη επίθεσης έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμφωνούν να επεκτείνουν τις συνθήκες μη διάδοσης και ελέγχου των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της Δίκαιης Έναρξης Η Ουκρανία συμφωνεί να παραμείνει μη πυρηνικό κράτος βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια θα επανεκκινηθεί υπό την επίβλεψη του ΔΟΑΕ και η παραγόμενη ενέργεια θα κατανεμηθεί δίκαια σε αναλογία 50-50 μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ για τη θρησκευτική ανοχή και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων. Εδάφη

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα. Οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής.

Μόλις συμφωνηθούν μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις με τη βία. Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει τη χρήση του ποταμού Δνείπερου από την Ουκρανία για σκοπούς εμπορικών δραστηριοτήτων και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των αποστολών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων:

α. Όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι και οι σοροί θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «Όλοι για όλους»

β. Όλοι οι άμαχοι κρατούμενοι και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

γ. Θα υπάρχει πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών

δ. Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης

Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας. Θα ληφθεί μέριμνα για την αντιμετώπιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Θα υπάρχεικυρώσεις για παραβάσεις.

Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν με το παρόν μνημόνιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ μόλις και τα δύο μέρη αποσυρθούν από τα συμφωνηθέντα σημεία για την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας. Οι λεπτομέρειες της κατάπαυσης του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, θα συμφωνηθούν από τα δύο μέρη υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters