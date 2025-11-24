Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα μετά την επανέναρξή του: κέρδισαν με το ίδιο σκορ (3-0) ο πρώτος τον Ατρόμητο στο κατάμεστο Καραϊσκάκη ο δεύτερος τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Πέρα από το σκορ υπάρχει και κάτι άλλο κοινό: και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Μπενίτεθ δεν ήθελαν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Για διαφορετικούς λόγους, που ανεξάρτητα από την έκβαση των αγώνων, έγιναν και κατανοητοί.

Κανονικά

Ο βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού έχει κάνει το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του μια κανονική προετοιμασία. Αντίθετα από αυτό που έκαναν οι προπονητές ομάδων που είχαν καλοκαιριάτικα ευρωπαϊκά προκριματικά ο Μεντιλίμπαρ δούλεψε με σκοπό η ομάδα του να τρέχει στη διάρκεια της σεζόν και όχι καλοκαιριάτικα. Οταν υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος (και υπήρξαν τρεις στους πρώτους τρεις μήνες) ο Βάσκος χάνει πολλούς παίκτες εξαιτίας εθνικών ομάδων, δίνει συνήθως άδειες στους παίκτες του για να ξεκουράσουν το μυαλό τους, και όταν τους βλέπει να επιστρέφουν πάντα αναρωτιέται σε τι κατάσταση θα τους ξαναβρεί.

Αυτός είναι ο λόγος που με τον Ατρόμητο χρησιμοποίησε όλους τους βασικούς του, μολονότι ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Βάσκος γνώριζε πως κάποιοι θα έχουν το μυαλό τους σε αυτό. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε πρώτα από όλα οι βασικοί του να ξαναβρούν ρυθμό. Αυτό ήταν που τους έλειψε στην αρχή του ματς κυρίως. Ο Ολυμπιακός έκανε κατοχή μπάλας, πίεζε τον Ατρόμητο, αλλά φαινόταν όλα να τα κάνει στο ριλαντί – χωρίς ένταση. Ενώ ερχόταν από ένα ματς κόντρα στην καλή φέτος Κηφισιά κι ένα με αντίπαλο την PSV όπου η τόσο αγαπημένη στον Μεντιλίμπαρ ένταση ήταν το μυστικό του παιχνιδιού του.

Οχι τυχαία τα πράγματα απλοποιήθηκαν μόνο στο τέλος του παιχνιδιού όταν από τον πάγκο του ήρθαν για να προσθέσουν πίεση και τρέξιμο ο Στρεφέτσα, ο Γιαζίτσι, ο Μουζακίτης και κυρίως ο Γιάρεμτσουκ και ο Ταρέμι. Οι δυο τελευταίοι είχαν αγωνιστεί στις εθνικές τους ομάδες. Ηρθαν με ρυθμό στα πόδια. Ο Ουκρανός αναστάτωσε την άμυνα του Ατρόμητου. Και ο Ιρανός πέτυχε δυο γκολ σε δέκα λεπτά.

Πέναλτι

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με πέναλτι του Ελ Κααμπί στο 35΄. Τελευταία ο πρωταθλητής κερδίζει αρκετά πέναλτι και όλα σχεδόν είναι μέσω VAR. Eίναι απολύτως λογικό: όταν η μπάλα παίζεται πολύ στην περιοχή των αντιπάλων του Ολυμπιακού όλο και κάποια παράβαση θα προκύψει από αυτές που είναι δύσκολο να αξιολογήσει ο διαιτητής, αλλά εύκολο να επισημάνει το VAR.

Θυμάμαι πως όταν πριν από χρόνια είχε θεσμοθετηθεί το VAR πολλοί πρόβλεπαν ότι οι μεγάλες ομάδες θα παίρνουν λιγότερα πέναλτι γιατί οι αξιολογήσεις θα είναι αυστηρότερες, οι «βουτιές» θα σταματήσουν κ.λπ. Ομως οι μεγάλες ομάδες εξακολουθούν να παίρνουν αρκετά πέναλτι και έτσι θα γίνεται πάντα. Διότι όταν οι μικρότεροι συνεχώς αμύνονται, οι πιθανότητες να κάνει κάποιος αμυντικός τους λάθος εντός της περιοχής είναι πάρα πολλές.

Ψαλίδι

Και ο ΠΑΟ κέρδισε στις Σέρρες δείχνοντας εξαιτίας της διακοπής προβλήματα στην αρχή του αγώνα. Ο ΠΑΟ προερχόταν από μια μεγάλη νίκη με τον ΠΑΟΚ. Ο Μπενίτεθ φοβόταν μήπως ακριβώς επειδή ακολούθησε διακοπή χαθεί ο ενθουσιασμός που εκείνη η νίκη είχε δημιουργήσει. Στο διάστημα της διακοπής από τον Ισπανό έλειπαν όχι μόνο αρκετοί διεθνείς, αλλά και πολλοί τραυματίες. Ο ΠΑΟ πήγε στις Σέρρες χωρίς οκτώ ποδοσφαιριστές και από αυτό καταλάβαινες ότι στις μέρες που προηγήθηκαν ο Μπενίτεθ είχε διαθέσιμους λίγους παίκτες για δουλειά. Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν απογοητευτικό.

Οι γηπεδούχοι, που άνετα διεκδικούν τον άτυπο τίτλο της χειρότερης ομάδας του πρωταθλήματος καθώς από την περσινή τους ομάδα έχουν απομείνει όλοι κι όλοι δυο παίκτες, έχασαν τρεις τεράστιες ευκαιρίες στο πρώτο εικοσάλεπτο. Αλλά αρκούσε να πάρει λίγο πιο πολύ την μπάλα ο Τετέ και να διορθωθεί κάπως στην άμυνα ο ΠΑΟ χάρη στη σοβαρότητα των αμυντικών του και τα πράγματα να απλοποιηθούν.

Μολονότι μάλιστα τραυματίστηκε και ο τερματοφύλακας Λαφόν (κι αντικαταστάθηκε από τον τρίτο τη τάξη Κότσαρη) ο ΠΑΟ έδιωξε στην επανάληψη κάθε ανασφάλεια και μετέτρεψε το ματς σε περίπατο. Σκόραρε μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Γεντβάι, που βγήκε από την ναφθαλίνη από τον ισπανό τεχνικό – κι αυτή την φορά το έκανε με «ψαλίδι», σημειώνοντας ένα από τα ωραιότερα γκολ του πρωταθλήματος.

Μόλις

Ο ΠΑΟ ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και εξακολουθεί να χάνει ποδοσφαιριστές: χθες εκτός από τον Λαφόν βγήκε νωρίς από το παιχνίδι με μυϊκό πρόβλημα και ο Τσιριβέγια – μόλις στο 40΄. Αλλά είναι φανερό πως ο ερχομός του Μπενίτεθ έχει βοηθήσει ώστε αρκετοί ποδοσφαιριστές να σοβαρευτούν. Η δε έντονη φημολογία ότι ακόμα και τον Ιανουάριο μπορεί να φύγουν πολλοί κάνει στην ομάδα καλό: όλοι μοιάζουν να δίνουν κάτι παραπάνω καθώς κανείς δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟ.

Χθες ο Μπακασέτας π.χ. στο δεύτερο ημίχρονο είχε συμπεριφορά νεαρού ανερχόμενου που παίζει για να κερδίσει τη θέση, ενώ ο Ζαρουρί και ο Τετέ μετά τα πρώτα είκοσι λεπτά θυμήθηκαν και την αξία της άμυνας και γυρνούσαν για να καλύψουν τους Γεντβάι και Μπλαντένοβιτς. Κι ο ΠΑΟ που άλλαξε όψη πέρασε τέταρτος (πιάνοντας τον Βόλο και τον Λεβαδειακό που αγωνίζονται σήμερα) και περιμένει την ΑΕΚ την άλλη Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου με σκοπό να την κερδίσει και να επιστρέψει στη μάχη του πρωταθλήματος.

Δοκάρια

Οι εύκολες νίκες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ που κέρδισαν και οι δυο με 3-0 παρόλο που δεν εντυπωσίασαν έχουν βέβαια και μια άλλη εξήγηση: η ψαλίδα ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και τις υπόλοιπες μοιάζει φέτος να έχει ανοίξει. Ο Ατρόμητος και ο Πανσερραϊκός είχαν στους πάγκους τους νέους προπονητές: δεν φάνηκε να αλλάζουν και πάρα πολύ.

Ο Ατρόμητος, που μάλιστα αγωνίζεται και καλύτερα εκτός έδρας, έκανε δυο φάσεις όλες κι όλες το Σάββατο στο Καραϊσκάκη: με τόσο μικρή παραγωγικότητα είναι δύσκολο να μπλέξεις τον Ολυμπιακό ακόμα κι αν αυτός έχει το μυαλό του στο ματς με τη Ρεάλ. Κι ο Πανσερραϊκός μετά το πρώτο εικοσάλεπτο ήταν σαν να εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Οταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ σοβαρεύτηκαν τελείωσαν τα ματς. Ο Ολυμπιακός πέτυχε τρία και είχε και δυο δοκάρια. Κι ο Μεντιλίμπαρ γκρίνιαζε κιόλας γιατί περίμενε να τον δει καλύτερο.