Το ματς ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρώτη αξιόλογη τελική στο 4’, όταν ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε το αριστερό του, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο.

Η Κηφισιά απάντησε άμεσα και μάλιστα με τη μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι τότε, στο 5’. Ο Τεττέη έκανε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πάσαρε στον Τζίμα κι αυτός σούταρε επικίνδυνα, υποχρεώνοντας τον Παβλένκα σε δύσκολη απόκρουση σε κόρνερ. Στο πρώτο τέταρτο ο ΠΑΟΚ έμοιαζε μπλοκαρισμένος, αδυνατώντας να κρατήσει την μπάλα και να παράξει οργανωμένη επίθεση, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν καλά τους χώρους και να αποτρέπουν την εύκολη τροφοδότηση της περιοχής του Ξενόπουλου.

Στο 26’ ο Πέλκας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ύστερα από υποδειγματική ανάπτυξη Μεϊτέ – Γιακουμάκη, όμως το ημιαυτόματο οφσάιντ έδειξε ότι ο φορ του ΠΑΟΚ ήταν εκτεθειμένος, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί. Αυτό το ξέσπασμα ενεργοποίησε την ομάδα, που στη συνέχεια ανέβασε την επιθετική της απόδοση. Στο 31’ η κάθετη του Ζίβκοβιτς βρήκε τον Οζντόεφ, ο οποίος «έσκαψε» τη μπάλα, αλλά ένα μέτρο πριν τη γραμμή ο Σιμόν απέτρεψε το 1-0. Ακολούθησαν δύο ακόμη στιγμές με τους Τάισον και Πέλκα, τις οποίες όμως η Κηφισιά διαχειρίστηκε σωστά, με τον Τζίμα να κάνει κρίσιμο αμυντικό στοπ στο 36’.

Η λύση για τον ΠΑΟΚ ήρθε τελικά στο 43’, από τον πιο δραστήριο παίκτη του στο πρώτο μέρος. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε ιδανικά το κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με την παρέμβαση του Σιμόν, ο οποίος άθελά του διαμόρφωσε το 1-0. Ήταν η φάση που ξεκόλλησε τον ΠΑΟΚ, δίνοντάς του προβάδισμα σε μια δύσκολη και «βαριά» από άποψη ενέργειας αναμέτρηση.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τις τελικές στο 6-1 και την κατοχή στο 66%-34% υπέρ του ΠΑΟΚ, που όμως γνωρίζει πως για να «καθαρίσει» το παιχνίδι θα χρειαστεί σαφώς μεγαλύτερη ταχύτητα, περισσότερη ακρίβεια και ένα πιο σταθερό επίπεδο πίεσης στο δεύτερο ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Κηφισιά έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε μια από τις επεμβάσεις της χρονιάς. Στο 48’, ο Εσκιβέλ επιχείρησε εντυπωσιακό γυριστό σουτ με το αριστερό μέσα από την περιοχή, όμως ο Τσέχος γκολκίπερ εκτινάχθηκε στο αριστερό «παραθυράκι» και έβγαλε σε κόρνερ, κρατώντας όρθιο τον ΠΑΟΚ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Ο Δικέφαλος συνέχισε να δυσκολεύεται στη δημιουργία απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Κηφισιάς, παρότι στο 60’ βρήκε χώρο για να αναπτυχθεί ορθολογικά, με τον Γιακουμάκη όμως να μη βρίσκει την τελική πάσα. Το παιχνίδι άλλαξε δεδομένα στο 67’, όταν ο Σόουζα είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στον Οζντόεφ, αφήνοντας την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο με δέκα παίκτες.

Με αριθμητικό πλεονέκτημα, ο ΠΑΟΚ άρχισε να πιέζει πιο σταθερά, χωρίς όμως να έχει την καθαρότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Οζντόεφ είχε δύο καλές στιγμές – μια γυριστή κεφαλιά στο 76’ που πέρασε άουτ και ένα δεξί σουτ στο 85’ που κατέληξε πάνω από το δοκάρι – όμως το γκολ της σιγουριάς δεν ερχόταν.

Αυτό άλλαξε στο 88’, σε μια φάση όπου οι δύο πιο σταθεροί παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν ξανά τη διαφορά. Ο Ζίβκοβιτς, που είχε πάρει τον άξονα, άνοιξε δεξιά στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος με άψογο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Ξενόπουλου για το 2-0. Το πανηγύρι του – μιμούμενος ηλικιωμένο με μπαστούνι – ήταν σαφώς χιουμοριστικό και συμβολικό, καθώς σε λίγες εβδομάδες κλείνει τα 38.

Στις καθυστερήσεις, ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» τη νίκη με την ίδια συνταγή. Στο 92’, ο Ζίβκοβιτς βρήκε και πάλι τον Τάισον, ο οποίος με νέο δυνατό δεξί σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου σε μια αναμέτρηση που δεν ήταν καθόλου εύκολη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Τέιλορ(76΄Μπάμπα), Μιχαηλίδης, Λόβρεν, Σάστρε(67΄Κένι), Μεϊτέ, Οζντόεφ, Τάισον, Πέλκας(67΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης(86΄Τσάλοβ)

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Χουχούμης(59΄Λαρουσί), Σιμόν, Έμπο, Ο. Σόουζα, Ποκόρνι, Αντονίσε(59΄Ζ. Σόουζα), Ρουκουνάκης(72΄Μουσιόλικ), Τζίμας(78΄Πέτκοβ), Εσκιβέλ(59΄Αμανί), Τεττέη.