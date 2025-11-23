Ο Ισπανός μπακ έδειξε για ακόμη μία φορά πόσο βαθιά ταυτισμένος νιώθει με τον σύλλογο, εξηγώντας πως το νέο γήπεδο δεν είναι απλώς μια κατασκευή, αλλά ένα έργο ζωής για την ομάδα και την πόλη, στο οποίο ο ίδιος θέλει να επιστρέψει ακόμη κι αν δεν βρίσκεται πια στο ρόστερ.

Για το πρόγραμμα και τη διακοπή

Ο Σάστρε εξήγησε πως ο φετινός μαραθώνιος αγώνων δεν αποτελεί δικαιολογία για κανέναν: «Το πρόγραμμα είναι ίδιο για όλες τις ομάδες. Όλοι περνάμε περιόδους με συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για παράπονα. Το σημαντικό είναι να είμαστε πάντα έτοιμοι, να δίνουμε τον απόλυτο εαυτό μας και να προσαρμοζόμαστε. Η διακοπή μάς έκανε καλό, μας έδωσε ανάσες και μας βοήθησε να δουλέψουμε σε σημεία που χρειαζόταν».

Όπως είπε, ο ΠΑΟΚ άντεξε το φορτωμένο πρόγραμμα χάρη σε δύο βασικές αρχές: πίεση στον αντίπαλο και δημιουργία φάσεων.

«Η ένταση στο πρέσινγκ και η ικανότητά μας να παράγουμε ευκαιρίες κοντά στην περιοχή του αντιπάλου είναι τα δύο στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν. Αυτά μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα ματς και να μένουμε ανταγωνιστικοί», είπε χαρακτηριστικά ο Σάστρε.

Για την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Αναφερόμενος στο ντέρμπι της Λεωφόρου, ο Σάστρε στάθηκε στην ιδιαιτερότητα του γηπέδου και στη συγκυρία: «Ο Παναθηναϊκός είναι πάντα δυνατός αντίπαλος και ειδικά στην έδρα του. Εκείνη την περίοδο είχε ανάγκη τη νίκη, ήταν κρίσιμο παιχνίδι για αυτούς. Πιστεύω πως αν κάποια πράγματα τα είχαμε διαχειριστεί καλύτερα ή αν το παιχνίδι ερχόταν μετά τη διακοπή, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες».

Για τον Ιβάν Σαββίδη και τη Νέα Τούμπα

Το πρόσωπο που κυριάρχησε στις δηλώσεις του ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Με λόγια γεμάτα εκτίμηση, ο Σάστρε υπογράμμισε τη σημασία του για το κλαμπ: «Τι να πω για τον πρόεδρο… Είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα. Είναι πάντα δίπλα μας, όχι μόνο στα αγωνιστικά αλλά σε ό,τι κι αν χρειαστούμε. Ξέρει ακριβώς τι να πει, και πότε να το πει. Μας στηρίζει στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Η παρουσία του μάς δίνει δύναμη και ηρεμία».

Για το νέο γήπεδο ήταν ακόμη πιο εκφραστικός: «Η Νέα Τούμπα θα είναι κάτι φανταστικό. Όχι μόνο για την ομάδα, αλλά για όλη την πόλη. Μπορώ ήδη να φανταστώ την ατμόσφαιρα εκεί μέσα… απίστευτη. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν τότε θα είμαι ακόμα εδώ – κανείς δεν ξέρει το μέλλον. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: θα έρθω σαν φίλαθλος. Θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία από μέσα».

Όσο για τον αποψινό αντίπαλο, ο Ισπανός ήταν ξεκάθαρος: «Η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είναι δυναμική, έχει χαρακτήρα και δεν πρέπει να την υποτιμήσει κανείς. Από την πλευρά μας, αν είμαστε επιθετικοί, αν μπούμε με ενέργεια, αν είμαστε συγκεντρωμένοι στα μετόπισθεν και πιέσουμε όπως ξέρουμε, θα δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και θα έχουμε τις προϋποθέσεις για να πάρουμε τη νίκη».