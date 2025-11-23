Η διακοπή τελείωσε, το πρόγραμμα “σφίγγει” και στη Νέα Μεσημβρία οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου δουλεύουν πλέον πάνω στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τις δυο τελευταίες μέρες δεν συμμετείχε λόγω ίωσης, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Ο Μαντί Καμαρά από την πλευρά του υποβλήθηκε σε θεραπεία, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Το μοναδικό μεγάλο θέμα παραμένει η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη Κηφισιά. Η συζήτηση πλέον στρέφεται στο ποιος θα καλύψει το κενό στη θέση “10” του 4-2-3-1. Πέλκας και Ιβανούσετς αποτελούν τις δύο βασικές υποψηφιότητες, με τον Ρουμάνο προπονητή να εξετάζει τα δεδομένα και την αγωνιστική εικόνα αμφότερων. Η επιλογή του αντικαταστάτη του “Ντέλια” θα αποτελέσει και το βασικό τακτικό ζήτημα των επόμενων ημερών.

Το δεύτερο δίλημμα για τον Λουτσέσκου ειναι αυτό κάτω από τα δοκάρια. Παβλένκα ή Τσιφτσής το ερωτημα για τον Ρουμανο προπονητη που απο εδώ και περα θα φανεί πως θα διαχειριστεί το “καυτό” ζητημα των τερματοφυλακων.

Στο μέτωπο των τραυματισμών, ο Μαντί Καμαρά αναμένεται να μπει με την ομάδα την επόμενη εβδομάδα, μετά την επάνοδο του Κωνσταντέλια. Αντίθετα, ο Ζοάν Σάστρε έχει ήδη πάρει το “πράσινο φως” από το ιατρικό τιμ και βρίσκεται πλήρως στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το ματς με την Κηφισιά.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από τη διακοπή με θετικό κλίμα, σχεδόν καθαρό ιατρικό δελτίο για τους περισσότερους διεθνείς και με μόνα ανοιχτά ζητήματα την κατάσταση του Κωνσταντέλια που όλα δείχνουν ότι θα παιξει με την Μπραν και την τελική επιλογή στη θέση του δημιουργικού μέσου. Από σήμερα η προετοιμασία μεταφέρεται στην Τούμπα, εκεί όπου ο Λουτσέσκου θέλει να “κλειδώσει” τις λεπτομέρειες ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη, συγκεντρωμένη και με την απαιτούμενη ένταση στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Όπως όλα δειχνουν ο Δικέφαλος θα παιξει με τους Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τάισον – Γιακουμάκη.