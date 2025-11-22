Το αυριανό παιχνίδι δεν είναι ένα απλό ματς της 12ης αγωνιστικής, αλλά το πρώτο από τα εννέα διαδοχικά ραντεβού που περιμένουν τον Δικέφαλο μέχρι τις γιορτές.

Με σημαντικές απουσίες αλλά και με ξεκάθαρο μήνυμα από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για απόλυτη συγκέντρωση, ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει το restart και να ξαναβρεί τη φόρμα και το μομέντουμ που θα τον κρατήσουν στη διεκδίκηση των στόχων του.

Ο Νοέμβριος έφερε ανάσα, ανασύνταξη και –κυρίως– ένα σπάνιο κύμα ενότητας μέσα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Μετά τη συμφωνία ΠΑΕ και ΑΣ για το μνημόνιο της Νέας Τούμπας, η ατμόσφαιρα γύρω από τον Δικέφαλο μοιάζει πιο καθαρή από κάθε άλλη στιγμή της σεζόν: συντονισμός, ταύτιση στόχων, κοινή γραμμή.

Και κάπως έτσι, με γεμάτες τις «μπαταρίες» και το βλέμμα στα εννέα αγωνιστικά ραντεβού μέχρι τις γιορτές –σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο– ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση υποδεχόμενος την Κηφισιά, στο πρώτο του ματς μετά τη διακοπή.

Αυτή η 12η αγωνιστική δεν είναι μια απλή συνέχεια. Είναι επανεκκίνηση.

Η Τούμπα θέλει restart, ο Λουτσέσκου θέλει απόλυτη συγκέντρωση

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν αλλάζει ούτε λέξη από τη γνωστή του ρητορική: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια». Το έχει πει, το έχει ξαναπεί και το λέει κάθε φορά που βλέπει πιθανότητα χαλάρωσης.

Ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι σε ένα πρωτάθλημα ισορροπιών, όπου ο κάθε βαθμός γράφεται με αίμα, η διακοπή είναι παγίδα. Μια ομάδα που δεν μπαίνει 100% συγκεντρωμένη, δεν κερδίζει – και ο Ρουμάνος θέλει ο ΠΑΟΚ να το έχει χαραγμένο αυτό στο μυαλό.

Η φιλοσοφία του είναι απλή αλλά αδιαπραγμάτευτη: οργανωμένη ένταση, καθαρό μυαλό, συνεχές pressing, διαχείριση και αποφασιστικότητα. Η Κηφισιά δεν τον ξεγελά. Ξέρει ότι οι νεοφώτιστοι έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούν να «τσαλακώσουν» οποιονδήποτε αν δεν τους σεβαστεί.

Απουσίες-«πονοκέφαλος», αλλά και ευκαιρίες για φρεσκάρισμα

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο ματς χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες: Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Καμαρά. Τρεις παίκτες που κουβαλούν δημιουργία, ένταση και απειλή στο τελευταίο τρίτο. Πρόκειται για απουσίες που θα προβλημάτιζαν οποιαδήποτε ομάδα του πρωταθλήματος.

Όμως το μήνυμα του Λουτσέσκου είναι καθαρό: λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις βρει η ομάδα εντός γηπέδου. Περιμένει από τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς να βγουν μπροστά: από τον παίκτη που θα πάρει πρωτοβουλίες στον άξονα, μέχρι αυτόν που θα «πατήσει» περιοχή από τα άκρα. Ζητάει γρήγορη κυκλοφορία, κίνηση χωρίς την μπάλα, επιθετική φαντασία. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα νοοτροπίας.

Το πλαίσιο πριν από το «καυτό» δεκαπενθήμερο

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μία περίοδο διαδοχικών τελικών. Αγώνες που μπορούν να δώσουν ώθηση, να φτιάξουν μομέντουμ, να «χτίσουν» ένα νέο σερί. Η αρχή γίνεται με την Κηφισιά. Ακολουθούν ματς που θα κρίνουν βαθμολογική θέση, ευρωπαϊκή συνέχεια και ψυχολογία.

Σε τέτοιες περιόδους, η Τούμπα παίζει ρόλο. Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Νέα Τούμπα, έχει ξανά εκείνο το συναίσθημα ότι όλοι τραβούν προς την ίδια κατεύθυνση. Η συσπείρωση δεν είναι σύνθημα, είναι πραγματικότητα.

Ο ΠΑΟΚ θέλει μία νίκη που «γράφει» παραπάνω από τρεις βαθμούς

Ο Λουτσέσκου το ξέρει: αυτή η επιστροφή στη δράση πρέπει να σηματοδοτήσει κάτι παραπάνω. Μια νίκη όχι μόνο για το πρωτάθλημα, αλλά για το ρυθμό, την αυτοπεποίθηση και τη συνέχεια. Μια νίκη που θα δώσει τον τόνο για τον Δεκέμβριο. Μια νίκη που θα δείξει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι παρών σε όλα τα επίπεδα — αγωνιστικά, οργανωτικά, ψυχολογικά.

Η Κηφισιά είναι το σημερινό εμπόδιο. Το πραγματικό όμως στοίχημα είναι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ: η ένταση στην έναρξη, η νοοτροπία, η μετάβαση από τη διακοπή στην πίεση της καθημερινότητας.

Αυτή η Κυριακή δεν είναι απλώς άλλη μια αγωνιστική, είναι το πρώτο βήμα ενός μεγάλου δρόμου μέχρι τις γιορτές και ο ΠΑΟΚ οφείλει να το κάνει με αποφασιστικότητα.