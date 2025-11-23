Στον χαρακτήρα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το επιβλητικό 3-0 επί του Πανσερραϊκού, τονίζοντας πως η ομάδα του έδειξε αντίδραση, ένταση και ποιότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ισπανός προπονητής μίλησε και για τον Τετέ, αλλά και για τα νέα προβλήματα τραυματισμών, ενόψει ενός πολύ απαιτητικού προγράμματος σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, σκοράραμε τρία γκολ, κρατήσαμε το μηδέν, αλλά ακόμη μπορούμε να βελτιωθούμε. Μου άρεσε ο χαρακτήρας που έδειξε η ομάδα στο παιχνίδι, παίξαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από ένα δύσκολο πρώτο μέρος στο οποίο ο αντίπαλος έπαιξε καλά και είχε κάποιες στιγμές. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολύ μεγάλη ένταση και δεν αφήσαμε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο».

Για τον Τετέ:

«Ο Τετέ είναι ένας παίκτης με μεγάλες δυνατότητες και πρέπει να πιστέψει σε αυτές τις δυνατότητες. Προσπάθησα να του τονώσω λίγο την αυτοπεποίθηση, μετά τα πήγε πολύ καλά, πήγε στο ένας εναντίον ενός, έπαιξε άμυνα, έβγαλε δύο ασίστ. Νομίζω τα πηγαίνει πολύ καλύτερα».

Για τους τραυματισμούς:

«Δεν είναι εύκολη η κατάσταση με τους τραυματισμούς. Το καλό είναι ότι έχουμε παίκτες σε φάση επιστροφής και ελπίζουμε αυτό να μας βοηθήσει να τη διαχειριστούμε την κατάσταση. Επειδή έχουμε αυξήσει αρκετά την ένταση, ενδέχεται να βγουν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να τα διαχειριστούμε».