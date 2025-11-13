Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο «Γ. Καλαφάτης», ολοκληρώνοντας την τελευταία του συγκέντρωση πριν από ένα μικρό… διάλειμμα.
Κι αυτό γιατί, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ χάρισε στους ποδοσφαιριστές τριήμερο ρεπό, αξιοποιώντας τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ώστε η ομάδα να «καθαρίσει» μυαλό και σώμα πριν μπει ξανά σε κανονικό ρυθμό.
Οι απουσίες ήταν πολλές λόγω διεθνών υποχρεώσεων (Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι), ενώ ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία και οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας συνέχισαν ατομικά προγράμματα.
- Δέκα χρόνια μετά το λουτρό αίματος στο Μπατακλάν: Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων – «Και μετά υπήρχε η μυρωδιά του αίματος»
- Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου που έπαιξε σε Δουβλίνο και Μπόχουμ την ίδια… μέρα
- Ανδρουλάκης: Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει με μνημόνιο λόγω της διαφθοράς και της ανικανότητας της ΝΔ