Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο «Γ. Καλαφάτης», ολοκληρώνοντας την τελευταία του συγκέντρωση πριν από ένα μικρό… διάλειμμα.

Κι αυτό γιατί, αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ χάρισε στους ποδοσφαιριστές τριήμερο ρεπό, αξιοποιώντας τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ώστε η ομάδα να «καθαρίσει» μυαλό και σώμα πριν μπει ξανά σε κανονικό ρυθμό.

Οι απουσίες ήταν πολλές λόγω διεθνών υποχρεώσεων (Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι), ενώ ο Κυριακόπουλος έκανε θεραπεία και οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας συνέχισαν ατομικά προγράμματα.