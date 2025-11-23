Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, στο «πλαίσιο» της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου δεν έχασε την ευκαιρία να «πετάξει» αιχμές κατά της Μπαρτσελόνα. Αφορμή ήταν η πολύκροτη υπόθεση Νεγκρέιρα, η οποία έχει ταράξει το ισπανικό ποδόσφαιρο.

🚨 Florentino Pérez: “It’s not normal for the president of La Liga to promote a match outside of Spain. Even Frenkie de Jong doesn’t think it’s normal”. “It’s not normal La Liga support Barcelona and Villarreal, receiving extra financial incentives for playing in Miami”. pic.twitter.com/hjyC9jQLMG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2025

«Η Ρεάλ είναι η μόνη που εμφανίστηκε στη δίκη της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Τέσσερις πρόεδροι της Μπαρτσελόνα έχουν πραγματοποιήσει πληρωμές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για 17 χρόνια στον αντιπρόεδρο των διαιτητών.

Δεν είναι φυσιολογικό η Μπαρτσελόνα να πληρώνει τον αντιπρόεδρο των διαιτητών πάνω από 8 εκατ. ευρώ σε διάστημα 17 ετών, όποιος κι αν είναι ο λόγος. Και συμπωματικά συμπίπτει με την καλύτερη αθλητική περίοδό της. Έχουν υπάρξει αλλαγές και ο Φραν Σότο, ο νέος πρόεδρος της CTA, ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα. Ζητά να ξεχάσουμε την υπόθεση Νεγκρέιρα. Ποιος μπορεί να την ξεχάσει; Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι διαιτητές που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ο Πέρεθ.

Υπενθυμίζεται ότι οι «μπλαουγκραννά» κατηγορούνται πως κατέβαλαν πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ στον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα, πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών, αλλά και στις εταιρείες του από το 2001 έως το 2018.

Επίσημα, όλα έγιναν για «τεχνικές αναφορές», αξιολογήσεις διαιτητών και συμβουλές. Ανεπίσημα όμως, οι εισαγγελείς βλέπουν πιθανή προσπάθεια επηρεασμού της διαιτησίας και εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης μέσα στο γήπεδο. Και βέβαια, δεν είναι μόνο ο Νεγκρέιρα στο κάδρο. Στην υπόθεση εμπλέκονται και δύο πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, ο Σάντρο Ροσέλ και ο Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο βαριά και θορυβώδη.