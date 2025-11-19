Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε μια εντυπωσιακή νέα προπονητική συλλογή, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Adidas με τη Marvel. Η σειρά αντλεί έμπνευση από τον Thor, τον διάσημο ήρωα των Avengers, και τα χαρακτηριστικά κεραυνά του, που αποτυπώνονται στα σχέδια των ρούχων.

Η συλλογή περιλαμβάνει προπονητικές μπλούζες, φούτερ, σορτς και παντελόνια, καθώς και pre-match εμφανίσεις, διαθέσιμες και σε παιδικά μεγέθη. Τα βασικά χρώματα είναι το μαύρο και το λευκό, ενώ τα πορτοκαλί εφέ που θυμίζουν ηλεκτρισμό προσδίδουν δυναμισμό στα κομμάτια, αναδεικνύοντας την «ηρωική» αισθητική της σειράς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη adidas Football (@adidasfootball)

Τα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ρεάλ Μαδρίτης, με τιμές που κυμαίνονται από 40 έως 110 ευρώ ανάλογα με το είδος. Το ενδιαφέρον των φιλάθλων έχει ήδη εκδηλωθεί, με τις πρώτες παραγγελίες να αναμένονται να εξαντλήσουν τα αποθέματα.