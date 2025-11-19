Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης συγκρούονται την Τετάρτη (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, και το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι… καμίνι, αφού τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες – και μία ολόκληρη εβδομάδα πριν τον αγώνα!

Τα εισιτήρια διατέθηκαν στις 16:00 της Τετάρτης (19/11) και εξαφανίστηκαν σχεδόν αμέσως, με τον κόσμο των Πειραιωτών να δείχνει ξανά τη δύναμη της υποστήριξης του. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα γίνουν ο 12ος παίκτης της ομάδας στη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Σημειώνεται ότι πάνω από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς, εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα για έως δύο εισιτήρια, δημιουργώντας νέο ρεκόρ για ελληνικά δεδομένα!