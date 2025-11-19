Με πρόβλημα στον δεξιό προσαγωγό επέστρεψε στη Μαδρίτη ο Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία (18/11) στο Βιλνέβ Ντ’ Ασκ. Με την επιστροφή του στην Ισπανία, ο 27χρονος στόπερ υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, που επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έδωσε εκτίμηση για το διάστημα απουσίας του, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει για το κρίσιμο παιχνίδι Champions League απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11). Παράλληλα, ο Μιλιτάο αναμένεται να χάσει και τους αγώνες πρωταθλήματος με Έλτσε (23/11) και Τζιρόνα (30/11).

Στόχος του ιατρικού επιτελείου είναι η πιθανή επιστροφή του στο δύσκολο εκτός έδρας ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 3 Δεκεμβρίου, όμως ούτε αυτό μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Με δεδομένες τις ήδη μακροχρόνιες απουσίες των Ρούντιγκερ και Αλάμπα, η Ρεάλ μένει ουσιαστικά με δύο διαθέσιμους κεντρικούς αμυντικούς για τα επόμενα παιχνίδια: τον Ραούλ Ασένθιο και τον Ντιν Χάουσεν.