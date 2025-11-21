Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για το Champions League, ο Κιλιάν Εμπαπέ βρέθηκε στο επίκεντρο της γαλλικής κριτικής. Ο Γάλλος επιθετικός είχε ανακοινωθεί ότι αποχωρεί από τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας λόγω φλεγμονής στον δεξιό αστράγαλό του και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Μαδρίτη.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι ο Εμπαπέ ταξίδεψε στο Ντουμπάι, όπου θα περνούσε τις ημέρες άδειας που είχε χορηγήσει ο Τσάμπι Αλόνσο στην ομάδα, για να παίξει πάντελ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα γαλλικά Μέσα, θέτοντας ερωτήματα για τη δέσμευσή του και τον επηρεασμό της συμμετοχής του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου στο «Γ. Καραϊσάκης».

🔴 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗔̀ 𝗗𝗨𝗕𝗔𝗜̈ 𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔𝗡𝗧 𝗔𝗭𝗘𝗥𝗕𝗔𝗜̈𝗗𝗝𝗔𝗡 – 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 🤯 Censé passer des examens avec le Real Madrid suite à son inflammation avec la cheville, il a été aperçu dans un club de padel. 🧐 pic.twitter.com/vuPWQIf9WM — Vibes Foot (@VibesFoot) November 18, 2025

Η Equipe αναφέρει ότι η ανακοίνωση της εθνικής ομάδας ήταν ειλικρινής και ότι η ευθύνη για τις πράξεις του Εμπαπέ μετά την αποδέσμευσή του βαρύνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και όχι την εθνική ομάδα. Η Γαλλία έχει ήδη προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ ο Εμπαπέ μετρά φέτος 18 γκολ και δύο ασίστ σε 16 παιχνίδια, διατηρώντας την εξαιρετική του φόρμα με τη Ρεάλ.