Ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Stoiximan GBL, επικρατώντας 107-105 της Καρδίτσας σε ένα ματς που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης είχε σταθερά προβάδισμα κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, αλλά οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δύο παρατάσεις. Ο Τζέιλεν Χαντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ντέιμιεν Τζέφερσον σημείωσε 24 πόντους για την Καρδίτσα. Η νίκη ήρθε με τρίποντο του Νίκου Γκίκα στα 19 δευτερόλεπτα της δεύτερης παράτασης.

Ο αγώνας

Πρώτη περίοδος:

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε δυνατά με δίποντο του Σταρκς για το 8-5. Η Καρδίτσα μείωσε 15-14 με τρίποντο του Κασελάκη. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά 20-22 με τον Χόρχλερ, όμως ο Φόρεστερ ισοφάρισε 22-22, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με ισορροπημένο σκορ.

Δεύτερη περίοδος:

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε μειώνοντας τη διαφορά με τον Χαντς (28-29). Η Καρδίτσα εκμεταλλεύτηκε τα μακρινά σουτ και ξέφυγε 32-41 με τρίποντο του Τζέφερσον. Ο Πανιώνιος αντέδρασε με σερί 16-3 και πήρε το προβάδισμα 48-43, χάρη σε τρίποντο του Λέμον. Το ημίχρονο έκλεισε 51-46 με τρίποντο του Λιούις.

Τρίτη περίοδος:

Ο Λέμον ανέβασε τη διαφορά στο +7 (53-46). Η Καρδίτσα μείωσε 53-50 με τον Μάντσεν, αλλά ο Τσαλμπούρης ανέβασε τη διαφορά στο +13 (63-50). Ο Χαντς σκόραρε για το 70-58. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κράτησε τον έλεγχο και έκλεισε το δεκάλεπτο 73-55.

Τέταρτη περίοδος:

Η Καρδίτσα μπήκε δυνατά και πλησίασε στον πόντο (76-75) με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον. Ο Πανιώνιος απάντησε και προηγήθηκε 82-78, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν ξανά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Χαντς πέρασε μπροστά 84-83, αλλά ο Δίπλαρος ισοφάρισε 84-84. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην πρώτη παράταση.

Πρώτη παράταση:

Η Καρδίτσα προηγήθηκε 91-89 με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον. Ο Χαντς απάντησε με τρίποντο για το 91-91. Οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου προβάδισμα 92-94, αλλά ο Πανιώνιος ισοφάρισε 96-96 με follow του Γουότσον. Το παιχνίδι οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση.

Δέυτερη παράταση:

Η Καρδίτσα πήρε προβάδισμα 100-103 με τρίποντο του Καμπερίδη. Ο Γουότσον αστόχησε σε βολή, αλλά ο Τσαλμπούρης σκόραρε τρίποντο για το 104-103, 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Χόρχλερ πέρασε μπροστά την Καρδίτσα, όμως ο Γκίκας με τρίποντο χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο, διαμορφώνοντας το τελικό 107-105.

Τα δεκάλεπτα:

22-22, 51-46, 73-55, 84-84 (κανονική διάρκεια), 96-96 (1η παράταση), 107-105 (2η παράταση)