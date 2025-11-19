Σε ένα ματς γεμάτο ανατροπές και ένταση, ο Πανιώνιος υποδέχθηκε τη Λιετκαμπέλις σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι δύο ομάδες πάλεψαν πόντο-πόντο, αλλά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα και να φύγουν με τη νίκη, σφραγίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας με σκορ 72-79.

Ο αγώνας

Πρώτη περίοδος:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε αμφίρροπα, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι. Ο Κρούζερ κρατούσε μπροστά τους «κυανέρυθρους» με 8-6, όμως ένα σερί 0-6 των φιλοξενούμενων τους έδωσε το προβάδισμα (8-12), το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (12-16).

Δεύτερη περίοδος:

Η Λιετκαμπέλις ανέλαβε δράση με τον Λιπκεβίτσιους να καθοδηγεί την ομάδα του, ενώ ο Πανιώνιος προσπάθησε να μείνει κοντά χάρη στους Πάπα και Τσαλμπούρις, που ισοφάρισαν σε 21-21 πριν ο Γουότσον δώσει εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους (23-21). Ωστόσο, με ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων υπό τον Κουλαμάε, οι φιλοξενούμενοι ξαναπήραν το προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο στο 31-35.

Τρίτη περίοδος:

Στην επανέναρξη, οι Κρούζερ και Λούις ισοφάρισαν για λίγο σε 35-35, όμως η Λιετκαμπέλις ανέβασε ξανά τη διαφορά φτάνοντας μέχρι το +9 (36-45). Ο Λέμον πάλεψε για τον Πανιώνιο, μειώνοντας την απόσταση και φτάνοντας κοντά στο τρίποντο, ενώ συνολικά πέτυχε 10 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, φέρνοντας την ομάδα του στο 52-55.

Τέταρτη περίοδος:

Το τελευταίο δεκάλεπτο κύλησε με τους φιλοξενούμενους να κρατούν τη διαφορά και τον Πανιώνιο να προσπαθεί να μειώσει. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, η Λιετκαμπέλις κράτησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 72-79, εξασφαλίζοντας σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Τα δεκάλεπτα:

12-16, 31-35, 52-55, 72-79