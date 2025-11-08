Ο Πανιώνιος συνέχισε την κακή πορεία του και γνώρισε άλλη μία ήττα, την ενδέκατη στη σειρά σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχασε στο ΔΑΚ Γλυφάδας από το Μαρούσι με 92-80, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στο ξεκίνημα, οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ. Αυτό κράτησε ως τα μισά του πρώτου μέρους. Το Μαρούσι πήρε μπροστά και άνοιξε τη διαφορά στους οκτώ πόντους. Ο Ρέινολντς ήταν εντυπωσιακός επιθετικά, ενώ θετικός ήταν και ο Σάλας.

Ο Πανιώνιος αντέδρασε στη συνέχεια. Πέρασε μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο, χάρη στους Γουότσον και Σταρκς. Οι δύο τους ήταν ουσιαστικά οι μοναδικοί που τροφοδότησαν την επίθεση. Μικρή βοήθεια προσέφερε ο Τσαλμπούρης.

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Πανιώνιος προηγούνταν με 71-65. Το Μαρούσι απάντησε με σερί 17-2 και γύρισε το ματς. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε προβάδισμα εννέα πόντων και στη συνέχεια το ανέβασε σε διψήφια επίπεδα. Ο Πανιώνιος κατέρρευσε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

Αυτή ήταν η 11η σερί ήττα του Πανιωνίου σε όλες τις διοργανώσεις και η έκτη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η άμυνα κατέρρευσε στο τέλος και δέχθηκε 30 πόντους στην τελευταία περίοδο.

Για το Μαρούσι ξεχώρισαν οι Κινγκ (21 πόντοι), Ρέινολντς (18), Σάλας (15) και Μέικον (15).

Για τον Πανιώνιο, ο Σταρκς σκόραρε 23 πόντους και ο Γουότσον 19.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-43, 61-61, 80-92