Η Μύκονος επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον Πανιώνιο, επικρατώντας με 81-74 και συνεχίζοντας την εξαιρετική της πορεία στη Stoiximan GBL, την ώρα που οι «κυανέρυθροι» έμειναν στο 0-7.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου μπήκε δυνατά και πήρε γρήγορα τον έλεγχο. Ο Κέντρικ Ρέι έκανε άλλη μία σπουδαία εμφάνιση, με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέβιν Κάναντι τον στήριξε με 18 πόντους. Για τον Πανιώνιο, ο Νέιτ Ουότσον είχε 17 πόντους και ο Μαρκέλ Σταρκς ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους και 12 ασίστ.

Η Μύκονος έτρεξε από νωρίς και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο 25-14. Ο Πανιώνιος αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, έβγαλε ένταση στην άμυνα και ισοφάρισε σε 40-40. Οι Κυκλαδίτες όμως πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 42-40 χάρη σε νέο ξέσπασμα του Κάναντι.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαν χέρι–χέρι. Ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά με 57-51, αλλά η Μύκονος απάντησε με Ρέι και Έβανς και έκλεισε την περίοδο στο -1 (58-59).

Το παιχνίδι έμεινε ντέρμπι μέχρι τα τελευταία λεπτά. Η Μύκονος βρήκε λύσεις με Χέσον, Μουρ και Μάντζαρη, χτίζοντας προβάδισμα στο 35′ (71-66). Ο Πανιώνιος προσπάθησε να μείνει κοντά, όμως ο Χέσον «μίλησε» στο κρίσιμο σημείο και έκανε το 81-74 στο 39’. Η ομάδα του Ζιάγκου κράτησε την ψυχραιμία της και έφτασε στη τρίτη φετινή της νίκη, ανεβαίνοντας στο 3-3.