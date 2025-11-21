Ένα αυτοπορτρέτο της Φρίντα Κάλο, με έντονα σουρεαλιστικά στοιχεία, πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για έργο ζωγραφισμένο από γυναίκα. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη από τον οίκο Sotheby’s.

Το έργο El sueño (La cama) – «Το όνειρο (το κρεβάτι)» – ξεπέρασε το ρεκόρ που κατείχε από το 2014 η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόρτζια Ο’ Κιφ, της οποίας ο πίνακας είχε εκποιηθεί τότε έναντι 44,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο αγοραστής του έργου, ύστερα από μόλις τέσσερα λεπτά δημοπράτησης, δεν αποκαλύφθηκε από τον οίκο.

Στον πίνακα, η Φρίντα Κάλο απεικονίζεται να κοιμάται σε ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ, το οποίο φαίνεται να αιωρείται στον ουρανό. Πάνω από το κρεβάτι της βρίσκεται ένας σκελετός, τυλιγμένος με μασούρια δυναμίτη, που κρατά μια ανθοδέσμη και σχηματίζει κάτι σαν χαμόγελο.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ειδική στη λατινοαμερικανική τέχνη του Sotheby’s, Άννα Ντι Στάζι, για μια «πολύ προσωπική» εικόνα, όπου η ζωγράφος «αναμιγνύει φολκλόρ μοτίβα της μεξικανικής κουλτούρας με τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό». Η ίδια σημείωσε ότι η Κάλο «δεν συμφωνούσε καθόλου» με τον χαρακτηρισμό της ως σουρεαλίστριας, ωστόσο «με αυτή την εκπληκτική εικονογραφία, έμοιαζε προσήκον να συμπεριληφθεί» στο ρεύμα αυτό.

Ο οίκος Sotheby’s ανέφερε ακόμη ότι η παρουσία του σκελετού δεν περιοριζόταν μόνο στον πίνακα. Η Φρίντα Κάλο είχε στην πραγματική ζωή έναν σκελετό από παπιέ μασέ στην οροφή του κρεβατιού της, όπως καταγράφεται και σε φωτογραφικό υλικό.

Ο πόνος και ο θάνατος αποτελούσαν διαρκή θέματα στο έργο της. Η υγεία της Κάλο ήταν εύθραυστη σε όλη της τη ζωή, καθώς είχε προσβληθεί από πολιομυελίτιδα στην παιδική ηλικία και το 1925 υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα, γεγονότα που επηρέασαν βαθιά τη θεματολογία της τέχνης της.