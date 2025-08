Μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει τον κόσμο της Φρίντα Κάλο προσφέρεται πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης, μέσα από τη βιογραφική έκθεση «Frida Kahlo: Beyond the Icon. Immersive Experience». Η διεθνώς αναγνωρισμένη αυτή έκθεση, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, πραγματοποιεί την πρώτη της στάση στην Ελλάδα, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βιώσουν μια πρωτότυπη ξενάγηση στην πολυτάραχη ζωή και το καλλιτεχνικό έργο της εμβληματικής Μεξικανής δημιουργού.

Τη συναρπαστική αυτή εμπειρία εμβύθισης διοργανώνει η Video Theatre, η οποία απέσπασε ευρεία αποδοχή με την έκθεση «Dali Cybernetics – The Immersive Experience» το περασμένο έτος, στην αποθήκη Γ’ του λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Μια πολυδιάστατη καλλιτεχνική εμπειρία

Η νέα έκθεση αποτελεί έναν ξεχωριστό συνδυασμό παραδοσιακών εκθεμάτων, ψηφιακών εγκαταστάσεων και προηγμένων εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Μέσα από αυτή τη διαδραστική προσέγγιση αναβιώνουν βασικά σημεία και στιγμές της ζωής της Φρίντα Κάλο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση στο κοινό.

Οι διοργανωτές προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το «πολυδιάστατο ταξίδι» που ξεδιπλώνεται μέσα από τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας και τη γοητεία της σύγχρονης αφήγησης. Πέρα όμως από το καλλιτεχνικό σκέλος, στόχος είναι να εμπνεύσουν τους επισκέπτες από τη γυναίκα με το επαναστατικό πνεύμα, η οποία ξεχώρισε για το θάρρος, τη δύναμη και την αδιάκοπη δημιουργικότητά της, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε στη ζωή της.

Σημαντικές συνεργασίες και τοποθεσία

Η έκθεση «Frida Kahlo: Beyond the Icon. Immersive Experience» αποτελεί σύμπραξη του Frida Kahlo Corporation και της Layers of Reality – το Ισπανικό Κέντρο Ψηφιακών Τεχνών – και φτάνει στη χώρα μας με τη διοργάνωση της Video Theatre. Η έκθεση φιλοξενείται στη Στέγη Παραστατικών Τεχνών & Ψηφιακών Εκθέσεων «Panorama Digital Theatre», που βρίσκεται στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη 15 (πρώην Λαγκαδά), προσφέροντας έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο για τη φιλοξενία ενός τόσο πρωτοποριακού πολιτιστικού γεγονότος.