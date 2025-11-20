Μείωση συνεχίζει να παρουσιάζει η θετικότητα για SARS-CoV-2 στην κοινότητα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 10-16 Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ καταγράφεται άνοδος στα κρούσματα γριπώδους συνδρομής.

Γριπώδης συνδρομή και σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού

Ο αριθμός των περιστατικών γριπώδους συνδρομής (ILI) ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει χαμηλός, με μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίστοιχα, οι σοβαρές οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού (SARI) καταγράφονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ωστόσο ήπια άνοδο.

COVID-19: Μείωση θετικότητας και εισαγωγών

Η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους για COVID-19 μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο ΕΟΔΥ έχει εγκαταστήσει σύστημα καθημερινής καταγραφής νέων εισαγωγών από 84 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, για την παρακολούθηση της πορείας της πανδημίας.

Κατά την εβδομάδα αναφοράς, σημειώθηκαν 162 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 214 την προηγούμενη. Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται μόνο σποραδικά περιστατικά διασωληνώσεων και θανάτων· την εβδομάδα 10-16 Νοεμβρίου αναφέρθηκε μία νέα διασωλήνωση και τέσσερις θάνατοι.

Από τα τέλη της άνοιξης παρατηρείται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG, με το τελευταίο να αποτελεί πλέον το επικρατές στέλεχος. Το σταθμισμένο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα παραμένει υψηλό, χωρίς σημαντική μεταβολή.

Γρίπη: Χαμηλή δραστηριότητα, σύσταση για εμβολιασμό

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα και στα νοσοκομεία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με μηδενικές ανιχνεύσεις την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με πρώιμα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να επικρατήσει ο υποκλάδος Κ του υπότυπου Α(Η3Ν2), που πιθανώς παρουσιάζει αυξημένη μεταδοτικότητα.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει την ανάγκη εμβολιασμού των ομάδων υψηλού κινδύνου και την τήρηση των μέτρων πρόληψης λοιμώξεων του αναπνευστικού. Την τελευταία εβδομάδα δεν αναφέρθηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Δεν εντοπίστηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης η θετικότητα παραμένει χαμηλή, με σποραδικές μόνο ανιχνεύσεις.