Την ετοιμότητα της Γερμανίας να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με φόντο τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «πόλεμο τρομοκρατίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού». Ο Γερμανός καγκελάριος ανακοίνωσε ότι ο ουκρανικός στρατός θα ενισχυθεί με συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βελτιώσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Τους τελευταίους μήνες συζητούμε εντατικά με την ουκρανική κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσουμε επίσης σχέδια πυρός μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε ο κ. Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον. Τόνισε ότι η Γερμανία θα διαθέσει το επόμενο έτος επιπλέον τρία δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτική υποστήριξη, «υπό την σαφή προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος – και αυτό σημαίνει αδιάκοπη προσέγγιση στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο σκάνδαλο διαφθοράς στην ουκρανική κυβέρνηση, ο καγκελάριος υπογράμμισε ότι απαιτείται «πραγματικά ανάληψη δράσης, ανάληψη αμείλικτης δράσης κατά της διαφθοράς, κάτι απολύτως απαραίτητο για την Ουκρανία – και για την ευρωπαϊκή της προοπτική». Ο Σουηδός πρωθυπουργός συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι «αν θέλουμε να πετύχουμε τον τερματισμό του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας, η στρατιωτικής, ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής φύσης υποστήριξή μας στην Ουκρανία θα πρέπει να ενταθεί».

Χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και πίεση προς τη Μόσχα

Ο Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε την έκκλησή του προς τους Ευρωπαίους εταίρους να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέχρι το τέλος του έτους. «Αυτό είναι ο ισχυρότερος μοχλός πίεσης προκειμένου να φέρουμε τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τερματίσουμε οριστικά αυτόν τον τρομερό πόλεμο», ανέφερε, ευχαριστώντας τον Σουηδό πρωθυπουργό για τη στήριξή του.

Καταδίκη των ρωσικών επιθέσεων και θέση για τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας

Ο καγκελάριος καταδίκασε τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, κάνοντας λόγο για «καθαρό πόλεμο τρομοκρατίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού». Όπως είπε, οι επιθέσεις αυτές «δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικούς στόχους».

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα περί μυστικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο Μερτς σημείωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε στενή και καθημερινή επαφή με την Ουάσιγκτον, με αντικείμενο το «εάν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα τέτοιο σχέδιο», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί αν θα υπάρξει άμεσα κάποιο αποτέλεσμα.

Αλλαγές στα επιδόματα για Ουκρανούς πρόσφυγες

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες που θα φτάσουν στη Γερμανία μετά την 1η Απριλίου 2025 δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα του πολίτη, αλλά χαμηλότερα επιδόματα, αντίστοιχα με εκείνα των αιτούντων άσυλο. «Αυτό θα τους φέρει σε ισότιμη θέση με ανθρώπους που έρχονται εδώ ως πρόσφυγες από άλλες χώρες και για άλλους λόγους», ανέφερε το υπουργείο Εργασίας στην ανακοίνωσή του.