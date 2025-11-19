Σχέδιο για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται πως έχουν επεξεργαστεί – σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα – υψηλόβαθμοι αμερικανοί και ρώσοι αξιωματούχοι.

Το σχέδιο αυτό που αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι,περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, την παράδοση στους συμμάχους του Κιέβου ορισμένων εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, και την δραστική μείωση του ουκρανικού στρατού.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 28 σημείων στα πρότυπα του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σχέδιο ειρήνης

Το σχέδιο που περιλαμβάνει 28 σημεία έχουν επεξεργαστεί και καταρτίσει Αμερικανοί και Ρώσοι και μάλιστα οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετήθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου στο Μαϊάμι, ανάμεσα στον στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον εξ απορρήτων του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ.

Επικαλούμενο Ουκρανό αξιωματούχο, το Axios ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλο ασφαλείας του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι.

Oι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση εδαφών και ορισμένων οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση των συνομιλιών.

Κρεμλίνο: Καμία εξέλιξη για ειρηνευτικό σχέδιο

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα της αμερικανικής ιστοσελίδας Axios περί μυστικών συνομιλιών Ουάσιγκτον και Μόσχας για την κατάρτιση νέου σχεδίου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τίποτα νέο» σε σχέση με πιθανές ειρηνευτικές προτάσεις και ότι δεν έχει προκύψει καμία αλλαγή σε σύγκριση με τις θέσεις που είχε παρουσιάσει ο Πούτιν το 2024.