Το Κρεμλίνο απέφυγε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες που δημοσίευσε η αμερικανική ιστοσελίδα Axios, σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία φέρονται να συνεργάζονται μυστικά για την εκπόνηση νέου σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία νεότερη εξέλιξη σχετικά με πιθανές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μετά τη σύνοδο κορυφής των προέδρων Πούτιν και Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

«Δεν έχουμε τίποτα νέο να μοιραστούμε μαζί σας σχετικά με αυτό το θέμα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ενημέρωση Τύπου, στην οποία παρευρέθηκε και το AFP.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν υπάρχει κάποια πρόοδος σε σχέση με τις προτάσεις του Πούτιν το 2024, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις πέραν των όσων συζητήθηκαν στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ.

Τέλος, το Axios, επικαλούμενο ρωσικές και αμερικανικές πηγές, αναφέρει ότι το υποτιθέμενο σχέδιο επικεντρώνεται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, στη συνολική ασφάλεια στην Ευρώπη και στις σχέσεις Μόσχας–Ουάσιγκτον, χωρίς ωστόσο να αγγίζει τα εδαφικά ζητήματα του πολέμου.