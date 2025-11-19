Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας, πλήγμα που ισοπέδωσε τμήματα δύο πολυκατοικιών, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές. Άλλοι 66 πολίτες τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 16 παιδιά, σε μία από τις πιο αιματηρές επιδρομές στη δυτική Ουκρανία από την έναρξη της πλήρους εισβολής το 2022.

Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες δυτικές περιοχές, Λβιβ και Ιβάνο-Φρανκίφσκ, ενώ drone χτύπησε τρεις συνοικίες της πόλης Χάρκοβο, τραυματίζοντας περισσότερους από 30 ανθρώπους. Φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν φλεγόμενα κτίρια και αυτοκίνητα, ενώ εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 470 drones και 47 πυραύλους, αφήνοντας πίσω της «σημαντικές καταστροφές». Προειδοποίησε μάλιστα ότι «άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στο Τερνόπιλ».

Βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος αποκάλυπτε ότι μία από τις δύο πολυκατοικίες είχε καταρρεύσει ολοσχερώς. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, το κτίριο είχε «καταστραφεί από τον τρίτο έως τον ένατο όροφο». Πυκνές στήλες καπνού υψώνονταν από τα παράθυρα, με μικρές εστίες φωτιάς να συνεχίζουν να καίνε εξωτερικά του κτιρίου, ενώ στο βάθος, πίσω από την Εκκλησία της Παναγίας της Αιώνιας Βοήθειας, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν πάνω από την πόλη.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις, μεταφορές και πολιτικές υποδομές υπέστησαν πλήγματα και σε άλλα σημεία της δυτικής Ουκρανίας.

Στο Ιβάνο-Φρανκίβσκ επλήγη ενεργειακός κόμβος, όπου ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και δύο παιδιά. Αντίστοιχα, ο περιφερειάρχης του Λβιβ επιβεβαίωσε ότι ενεργειακή εγκατάσταση χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles. In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Οι επιδρομές σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τους αμερικανικής προέλευσης πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS εναντίον στόχων εντός ρωσικού εδάφους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκτόξευσε τέσσερις τέτοιους πυραύλους εναντίον της πόλης Βορόνεζ, προσθέτοντας ότι «όλοι καταρρίφθηκαν από την αεράμυνα».

Διπλωματικές διεργασίες και αμερικανική κινητοποίηση

Ο Ζελένσκι ταξιδεύει στην Άγκυρα, επιδιώκοντας να αναζωογονήσει τη διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συζητά με τον Ρώσο ομόλογό του Κίριλ Ντμίτριεφ ένα πιθανό ειρηνευτικό πλαίσιο.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο πάντως αρνείται κάθε συμμετοχή σε συνομιλίες στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα νέο για το οποίο μπορούμε να σας ενημερώσουμε», αποφεύγοντας να σχολιάσει πληροφορίες περί μυστικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στο Κίεβο με δύο κορυφαίους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού στρατηγό Ράντι Τζορτζ. Όπως σημειώνει το Reuters, πρόκειται για τους υψηλότερου βαθμού στρατιωτικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ που επισκέπτονται την ουκρανική πρωτεύουσα επί προεδρίας Τραμπ.

Περιφερειακή ένταση: Ρουμανία και Πολωνία σε συναγερμό

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ρωσικό drone διείσδυσε περίπου 8 χιλιόμετρα στον ρουμανικό εναέριο χώρο τις πρώτες πρωινές ώρες, πριν διασχίσει την Ουκρανία και τη Μολδαβία και επιστρέψει στη Ρουμανία. Ρουμανικά και γερμανικά μαχητικά απογειώθηκαν για αναχαίτιση. «Δεν είναι σαφές από πού έπεσε το drone», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, η Πολωνία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη και έκλεισε προσωρινά δύο νοτιοανατολικά αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων.

Τέλος, με τον πόλεμο να πλησιάζει τα τέσσετα έτη Μόσχα και Κίεβο παραμένουν σε πλήρη διάσταση απόψεων για τους όρους τερματισμού του πολέμου. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι οι ρωσικοί όροι για ειρηνευτική συμφωνία «δεν έχουν αλλάξει» από τότε που τους καθόρισε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2024.

Με πληροφορίες από BBC