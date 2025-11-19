Εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικού πλήγματος στην πόλη Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυστυχώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η ρωσική επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και μέσα μεταφοράς.

«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», τόνισε, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να ενισχύσουν τη χώρα με πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.

Τέλος, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους στην επίθεση, επιτείνοντας τις καταστροφές στη δυτική Ουκρανία.