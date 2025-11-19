Η ουκρανική κυβέρνηση εξουσιοδότησε εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ.

Η Ρωσία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές, δίνοντας έμφαση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς και άλλους κρίσιμους τομείς της χώρας.

«Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν ή να λαμβάνουν εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας με απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης ή μέσω διαδικασιών προμήθειας που θα έχουν την έγκριση του υπουργείου Άμυνας», ανέφερε ο Σμιχάλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Όπως διευκρίνισε, οι ομάδες αντιαεροπορικής άμυνας που θα δημιουργηθούν στις επιχειρήσεις θα λειτουργούν αποκλειστικά κατόπιν εντολών του στρατού και θα λαμβάνουν πληροφορίες απευθείας από αυτόν. Τα μέλη τους θα βρίσκονται υπό την εποπτεία της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Οι ομάδες αυτές θα αποτελούνται από «αποδεδειγμένα έμπειρους υπαλλήλους επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η νέα ρύθμιση θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αντιαεροπορικής άμυνας και θα συμβάλει στην προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας από τις συνεχιζόμενες απειλές.