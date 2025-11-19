Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν την πλειοψηφία της Βουλής ότι μετατρέπει την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πεδίο εντυπωσιασμού και πολιτικής αντιπαράθεσης, με τραμπουκισμούς μαρτύρων και ανούσιες συγκρούσεις. Οι ίδιες πηγές σχολίασαν τα όσα συνέβησαν κατά την κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, παραδέχθηκε με ειλικρίνεια ότι το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο στο νησί απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η παραδοχή αυτή έγινε ύστερα από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, «δεν γίνεται να είναι αληθινά τα 1.250.000 αιγοπρόβατα στον Δήμο Ανωγείων ή τα 4.400.000 στο Ρέθυμνο», επισημαίνοντας ότι αυτά τα στοιχεία προκύπτουν επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, εικονικά ζώα, πλαστές δηλώσεις, «ανταλλαγές» εικονικού ζωικού κεφαλαίου με ανύπαρκτους βοσκότοπους και πληρωμές σε μη δικαιούχους συνθέτουν ένα «γαλάζιο σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύπτει σοβαρές παρατυπίες στη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ακόμη ότι «όσο κι αν φωνάζει ο κλέφτης για να αποπροσανατολίσει, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά». Τόνισαν επίσης πως καθόλου τυχαία δεν ήταν η υπουργική απόφαση του Γιώργου Γεωργαντά, η οποία –όπως υποστηρίζουν– οδήγησε στο να «ξεπλυθούν» όσοι είχαν δηλώσει πλαστά βοσκοτόπια, δηλώνοντας πλέον μόλις 100 ζώα και 2.000 ευρώ τζίρο.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλεσε ένα από τα «εργαλεία» με τα οποία οι κυβερνήσεις της ΝΔ, μέσω στρεβλής εφαρμογής της «Τεχνικής Λύσης», παρείχαν κάλυψη σε ένα εγκληματικό κύκλωμα που, από το 2019 έως σήμερα, λυμαίνεται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.