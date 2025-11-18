Αν το αλάτι στο ψωμί είχε μειωθεί στα επίπεδα που είχαν συμφωνήσει ΕΦΕΤ και αρτοποιοί από το 2012, ο κίνδυνος θανάτων από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στην Ελλάδα θα υποχωρούσε κατά 14%, σύμφωνα με τα μοντέλα του Οργανισμού που παρουσιάζει στα ΝΕΑ ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας.

«Ακόμη και μια μικρή μείωση στην πρόσληψη νατρίου έχει μεγάλη επίδραση στην αρτηριακή πίεση», τονίζει.

Σημαντική αύξηση στην περιεκτικότητα αλατιού του ψωμιού καταγράφει η νέα μελέτη του ΕΦΕΤ, η οποία παρουσιάστηκε στα ΝΕΑ από τον πρόεδρο του Οργανισμού. Παρά τις δεκαετείς προσπάθειες για εθελοντική μείωση, ο μέσος όρος αλατιού από 1,32% το 2012 ανέβηκε σε 1,41% το 2026.

«Αντί να μειωθεί, αυξήθηκε», λέει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ εξηγεί ότι ψωμί και τυρί είναι οι μεγαλύτερες καθημερινές πηγές νατρίου για τους Έλληνες. «Και τα δύο είναι στη διατροφή μας κάθε μέρα, άρα είναι μεγάλες συνεισφορές στη συνολική πρόσληψη αλατιού», σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι «το νάτριο είναι αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ την αύξηση της αρτηριακής πίεσης».

«Η εθελοντική μείωση δεν απέδωσε»

Παρά τις ενημερωτικές καμπάνιες και τη συνεργασία με τους συνδέσμους αρτοποιών, το πρόγραμμα δεν πέτυχε.

«Μετά από τόσα χρόνια φαίνεται ότι η προσπάθεια δεν ευδοκίμησε», αναφέρει, προσθέτοντας ότι μόλις 19% των δειγμάτων πιάνει τον στόχο που είχε συμφωνηθεί. «Το 2012 είχαμε πει να πέσουμε κάτω από το 1,2%. Τότε το πετύχαινε περίπου το 30% των δειγμάτων. Tώρα είναι στο 19%».

14% λιγότερα εγκεφαλικά

Ο κ. Ζαμπέλας εξηγεί ότι, αν ο στόχος είχε επιτευχθεί, θα υπήρχε μετρήσιμη επίδραση στη δημόσια υγεία:

«Αν το ψωμί είχε πέσει κάτω από το 1,2%, ένα επιπλέον 3% του πληθυσμού θα έπεφτε κάτω από τα 5 γραμμάρια πρόσληψης αλατιού την ημέρα. Αυτό, στα μοντέλα που κάναμε, μειώνει τον κίνδυνο θανάτων από εγκεφαλικά κατά 14%. Είναι πολύ μεγάλη συνεισφορά για το σύνολο του πληθυσμού».

«Οι Έλληνες καταναλώνουν το διπλάσιο αλάτι από το όριο»

Οι συστάσεις του ΠΟΥ είναι ξεκάθαρες: κάτω από 5 γραμμάρια αλατιού ημερησίως.

«Εμείς καταναλώνουμε περίπου το διπλάσιο», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ. Από την Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής & Υγείας προκύπτει ότι «σχεδόν οι μισοί άνω των 60 ετών έχουν πρόβλημα αρτηριακής πίεσης».

Προς πιθανές υποχρεωτικές ρυθμίσεις

Ο ΕΦΕΤ ετοιμάζεται να ξεκινήσει νέο κύκλο διαλόγου με τους συνδέσμους αρτοποιών.

«Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να τους ενημερώσουμε ξανά και να δούμε τι μπορεί να γίνει», λέει.

Ωστόσο για πρώτη φορά αναφέρει ανοιχτά ότι στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο υποχρεωτικών μέτρων:

«Τα νομοθετικά μέτρα δεν είναι κάτι που θα το θέλαμε. Όμως, ίσως χρειαστεί. Όπως έγινε και με τα trans λιπαρά, όπου πλέον υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και εδώ».

Εξηγεί μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δράσει μόνη της:

«Το νάτριο υπάρχει σε πάρα πολλά προϊόντα. Μια αποκλειστικά ελληνική πρωτοβουλία δύσκολα εφαρμόζεται χωρίς ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η πρόκληση της γεύσης

Η μείωση του αλατιού, αν και μικρή, είναι αισθητή.

«Αν κάποιος έχει συνηθίσει στο πιο αλατισμένο ψωμί και ένας φούρνος πάει στο λιγότερο, ο καταναλωτής θα καταλάβει τη διαφορά και μπορεί να γυρίσει πίσω στο αλατισμένο», λέει.

Υπενθυμίζει επίσης ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ακόμη αυστηρότερο στόχο: «Ο ΠΟΥ μιλάει για κάτω από 0,9%».

Τι έρχεται

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το μήνυμα του ΕΦΕΤ είναι σαφές:

«Οι πρωτοβουλίες μας για το ψωμί θα είναι άμεσες», αναφέρει, σημειώνοντας ότι τα νέα στοιχεία «είναι ανησυχητικά και χρειάζονται παρεμβάσεις δημόσιας υγείας».