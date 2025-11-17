Σαράντα ημέρες μένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, μια χρονιά εντός της οποίας το ελληνικό ΥΠΕΞ παρουσίασε, από διπλωματική σκοπιά, έντονη δραστηριότητα με παραδοτέα – εν πολλοίς – ολοκληρωμένα καθώς και άλλα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το προσεχές διάστημα έως το τέλος του έτους έχει οριστεί από τον Έλληνα ΥΠΕΞ ως εκείνη η περίοδος κατά την οποία ο ίδιος έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας την απαιτητική αποστολή των διερευνητικών επαφών που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ελληνικής πρωτοβουλίας για το φόρουμ παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, το λεγόμενο «5Χ5».

Αν όχι άμεσα, πάντως σίγουρα τις επόμενες βδομάδες, θα έχουμε γίνει σοφότεροι ως προς τις προθέσεις των άλλων τεσσάρων μερών (Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη, Αίγυπτος) του πολυμερούς σχήματος καθώς και για την πιθανή είσοδο νέων μερών στη διάσκεψη, όπως ήδη προϊδέασε σχετικά ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφερόμενος σε πιθανή συμμετοχή οργανισμών όπως η ΕΕ.

Από τον ΟΗΕ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα η ημερομηνία της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν, γεγονός που αναμένεται να «ξεκλειδώσει» – εκτός απροόπτου – και την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό όπου την Ελλάδα, ως εγγυήτρια δύναμη, εκπροσωπεί σταθερά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ακόμη ένας σημαντικός σταθμός στην εθνική διπλωματική σκακιέρα είναι αναμφίβολα η επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας, ο οποίος χρονικά ήταν τοποθετημένος σε πρώτη φάση εντός του 2025, παρ΄ότι δεν αποκλείεται να διεξαχθεί και εντός του πρώτου διμήνου του 2026. Η προηγούμενη φορά που οι δύο ΥΠΕΞ Ελλάδας και ΗΠΑ είχαν την ευκαιρία μιας εκτενούς συζήτησης για τα διμερή, διεθνή και περιφερειακά τεκταινόμενα ήταν στην επίσημη πρώτη επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα τέλη Φεβρουαρίου 2025.

Εξελίξεις εντός του 2025 όμως αναμένονται και στο πεδίο των Θαλάσσιων Πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο καθώς η διαδικασία θεσμοθέτησής των πρώτων δύο πάρκων δεν έχει τυπικά ολοκληρωθεί ώστε να μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει – όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός – στην εξαγγελία νέων θαλασσίων πάρκων με πιθανότερο σενάριο αυτά να αφορούν περιοχές στο Αιγαίο με έμφαση στα Δωδεκάνησα.

Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη, με την ανακοίνωση της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη να είναι προ των πυλών ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του β’ γύρου τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών που, αυτή τη φορά, θα διεξαχθούν στην Τρίπολη.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται επιπλέον η οριστική συμφωνία που αφορά στη βιωσιμότητα της Μονής Σινά την ώρα που εκκρεμεί και ο δεύτερος γύρος Πολιτικών Διαβουλεύσεων Ελλάδας – Αιγύπτου που θα διεξαχθεί στο Κάιρο.

Τέλος, έως τη λήξη του 2025 το ελληνικό ΥΠΕΞ είχε ενημερώσει πως θα διεξαχθεί τριμερής συνάντηση στο Αμμάν μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας, σε συνέχεια της τριμερούς που είχε οργανωθεί στη Νέα Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όσον αφορά την ατζέντα του Έλληνα ΥΠΕΞ για την τρέχουσα εβδομάδα, την Τρίτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να έχει την καθιερωμένη του συνάντηση με πρέσβεις της ΕΕ, η οποία εν προκειμένω διοργανώνεται από τη Δανία, την προεδρεύουσα χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) στις Βρυξέλλες με ατζέντα Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Σαχέλ, Σουδάν και άλλα θέματα επικαιρότητας.