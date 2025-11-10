Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, μία ημέρα μετά τη συνέντευξή του, έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου που αφορούσε τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είχε επικρίνει την κυβέρνηση για τη στάση της στα εθνικά ζητήματα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε: «Ειδικώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο νηφάλιου διάλογου, γιατί εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα».

«Το να μπορούν να συγκροτούν οι χώρες, οι παράκτιες, οι γειτονικές, σώματα τα οποία να ασχολούνται με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, είναι απολύτως ζωτικό» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και τόνισε ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει συνεργασία με τις χώρες που βρίσκονται στην γειτονιά της. «Η εποχή της αδράνειας έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η αδράνεια σήμερα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση.

Η δική μας θέση είναι ότι στο μέτρο που η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, με τις διπλωματικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, με την συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και βεβαίως έχοντας θέσει, με δική της πρωτοβουλία, επιχειρήματα που δεν υπήρχαν ποτέ, τόσο στο Αιγαίο όσο στην ανατολική Μεσόγειο, σε αυτό το επίπεδο διπλωματικής ισχύος, είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε», είπε ο υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε: «Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με το σκεπτικό ότι είναι ώρα ευθύνης.

Και δεσμεύομαι ότι θα τηρηθεί απολύτως ενήμερη η Βουλή για όλα όσα υπάρχουν σε σχέση με τη διάσκεψη αυτή». «Ειδικώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο νηφάλιου διάλογου, γιατί εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν θα αποκλείαμε την ένταξη και της ΕΕ στη συζήτηση αυτή»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετάσχει και η ΕΕ στην πενταμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι στην περίπτωση που υπάρξει μια κατ’αρχή κατανόηση «δεν θα αποκλείαμε την ένταξη και της ΕΕ στη συζήτηση αυτή, επί τη βάσει των συμπερασμάτων του Οκτωβρίου του 2020 ή ακόμα και οργανισμών που συνδέονται με τη θεματολογία του ΟΗΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, η Επιτροπή για την προστασία του Περιβάλλοντος ή ακόμη ακόμη και ο IMO, σε επίπεδο δικαίου της θάλασσας»

Ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι «δεν έχουν ακόμα υπάρξει τυπικές συζητήσεις, με τα υπόλοιπα μέρη. Θα υπάρξει μια συζήτηση προγραμματική με τις τέσσερις υπόλοιπες χώρες».

Όλες οι συζητήσεις διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών, θα γίνουν με απόλυτη ακεραιότητα και διαφάνεια και θα ενημερώνεται διαρκώς, τόσο το Σώμα όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.