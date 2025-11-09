Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς σε τηλεοπτική σύνετευξή του στον ΑΝΤ1, εφ’ όλης της ύλης, αναφέρθηκε και για το εάν θα δημιουργήσει νέο κόμμα και άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο κ. Σαμαράς, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, δεν απέκλεισε τη συγκεκριμένη προοπτική, τονίζοντας ότι «σταθμίζει την κατάσταση» και θα προβεί σε ανακοινώσεις «όταν θα έχει λάβει τις αποφάσεις του».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Όλον αυτόν τον καιρό διαβάζω και ακούω δεξιά κι αριστερά σενάρια για εμένα, χωρίς να έχω μιλήσει. Τα βρήκε με τον τάδε, δεν τα βρήκε με κανέναν… Με μετράνε και σε δημοσκοπήσεις – πληρώνουν εταιρείες για να με μετρήσουν σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει και με έφεραν μέχρι και στο 16%. Απίθανα πράγματα, σε τέτοιες τραγικές για εμένα στιγμές».