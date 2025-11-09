«Η απώλεια της Λένας, είναι κάτι που με έφερε πιο κοντά στους ανθρώπους αυτούς», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που παραχωρεί στον ΑΝΤ1, κάνοντας αναφορά στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών.

«Η απαγόρευση της εκταφής για τον Πάνο Ρούτσι ήταν μία απόφαση ακύρωσης της πατρότητας. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική», τόνισε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε: «Χωρίς ψυχή και χωρίς ήθος ήταν η προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ο κ. Σαμαράς έκανε αναφορά στον θάνατο της κόρης του και είπε: «Ευχαριστώ κι εγώ, και η Γεωργία και ο Κώστας, για αυτό το κύμα συμπαράστασης από τον ελληνικό λαό».

Για την οικονομία

Σχετικά με τα ζητήματα της οικονομίας, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Όλα ξεκινάνε από το κόστος και η βασική αιτία του κόστους για τα πάντα είναι η ενέργεια», είπε και άσκησε κριτική αναφορικά με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια μίλησε για τον ΦΠΑ, τον οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση κρατάει ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται πλεόνασμα.

Σχετικά με τις προτάσεις που θα ακολουθούσε για την ανάπτυξη της οικονομίας, ο κ. Σαμαράς ανέφερε ότι θα επεδίωκε ένα μοντέλο παραγωγικής οικονομίας, μειωμένου κόστους. «Θα ήθελα να έβλεπα και μία χρηματοδότηση και από το κράτος μέσω ενός μικτού χρηματοδοτικού ταμείου. Δεν φτάνει μόνο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Επεσήμανε ακόμη τη σημασία του αγροτικού τομέα και διευκρίνισε ότι θα έριχνε το βάρος εκεί.

Επιπλέον, τόνισε ότι θα πρέπει να προστατευτεί η ελληνική βιομηχανία και όχι να προωθείται η εξαγορά της.

«Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Δεν δείχνουν παραγωγικό δυναμισμό. Η παραγωγικότητα του Έλληνα, την τελευταία 5ετία παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση στην Ευρωζώνη».

Ωστόσο, είπε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα στα οικονομικά, αλλά «χρειαζόμαστε άλματα».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι χρειάζεται μία γενναία στήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Έπειτα, μίλησε για το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών, λέγοντας ότι ο κόσμος ζητά ευθύνες. «Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό χρειαζόμαστε», είπε και επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει η «μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

Για την ακρίβεια και το στεγαστικό ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως υπάρχει «αόρατη φτώχεια και αόρατη, κρυφή αστεγία που χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Δεν είναι λύση αυτό που έχει πει στους νέους ο πρωθυπουργός να συγκατοικήσετε για να σας έρχεται πιο φτηνά».

Ο κ. Σαμαράς σχετικά με τον τουρισμό υπογράμμισε ότι δεν γίνεται να μην μπορούν οι Έλληνες να επισκέπτονται τα νησιά τα οποία έχουν μετατραπεί σε “Disneyland”.

Για τα Μνημόνια

Μόλις είχε εκλεγεί πρόεδρος της ΝΔ, όπως περιέγραψε, είχε πει στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι πρέπει να πάρει μέτρα, κάτι που, όπως είπε, δεν έγινε.

Για το «Ζάππειο» που είχε κατηγορηθεί, όπως ανέφερε, με το επιτελείο του είχαν δει τα λάθη του Μνημονίου και τα είχαν αναδείξει, κάτι που παραδέχτηκαν και αργότερα οι εμπνευστές του Μνημονίου, ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος. Και διερωτήθηκε, γιατί «κατηγορούμαι;».

«Οταν η χώρα κατέρρευσε από το Μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», τόνισε και συνέχισε λέγοντας ότι το 2011 θα μπορούσε να βγει με αυτοδυναμία, τάζοντας ότι θα έσκιζε τα Μνημόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγόρησε για «κωλοτούμπα».

Για την Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι έπαιξε άσχημο παιχνίδι και έβαζε τρικλοποδιές. Όπως αποκάλυψε, η τότε Γερμανίδα καγκελάριος τού είχε προτείνει σε τετ α τετ στο γραφείο του, να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, με ανταλλάγματα από τη Γερμανία προς παραδειγματισμό. Για το ζήτημα αυτό «δεν άκουγε κουβέντα», της είπε ότι αυτό «αποκλείεται».

«Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν τελικά αυτοί που δημιούργησαν τελικά το πρόβλημα. Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την περιφερειακή όρασή μου στο δεξί μάτι. Το λέω αυτό για τη δολοφονία χαρακτήρων», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Κ. Μητσοτάκη ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα;

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα;

Είναι σοβαρό επιχείρημα να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι;», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.

«Σήμερα να είναι όλοι στους δρόομους δικαιολογημένα και να διαμαρτυρόνται για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει. Υπάρχει και στην ΕΕ συνειδητή υποβάθμιση της αγροτικής παραγωγής με την ευθύνη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ξεπλένουμε την Τουρκία και αναφέρθηκε στην στάση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, τόσο προς την Τουρκία όσο και με την επίσκεψή του στη Λιβύη.

«Τα πράγματα είναι απλά. Πώς να μην πυκνώνει η κριτική όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την Κύπρο το παράνομο ψευδοκράτος και δεν λέμε λέξη. Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία. Πήρε τα eurofhiter και με τον Μερτς. Είναι οξύμωρο οι χώρες της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου την Τουρκία και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να τονίσει τα λάθη που πιστεύει ότι έγιναν στην εξωτερική πολιτική με τα Σκόπια, τη Λιβύη αλλά και την Αίγυπτο.

«Ο Έλληνας υπουγός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης», τόνισε και συνέχισε: «Τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί».

«Απαγορεύεται δημόσια τοποθέτηση για υπουργό εξωτερικών (ας με πουν και μειοδότη) επισκέπτεται τον Χαφτάρ, με τον Ταταρ αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση σε έναν ψευτοπρωθυπουργό γιατί η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε! Όταν η Αιγυπτος φτάσαμε να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκια; Έδωσα αγώνα και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή η σημερινή αφασία. Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς την ξεπλένουμε με την υπογραφή φιλίας. Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα;», είπε.

«Ποιο είναι σχέδιο της Ελλάδας να ενδυναμώσει τη φιλιά της με χώρες ενάντια στην Τουρκία, όταν συνάπτεται συμφωνίες με την Άγκυρα; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;» και έπειτα αναφέρθηκε στις φημολογούμενες μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Γιώργο Γεραπετρίτη και του τούρκου ομόλογού του Χακάν Φιντάν.

«Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα τον πολιτισμών. Δεν είναι απλά μια θάλασσα. Αν τα ελέγξει αυτά το νέο Οθωμανικό κράτος εκπληρώνει τους επεκτατικούς και πλουτοκρατικούς σκοπούς του».

Ο πρωθυπουργός, με αφορμή την κριτική μου στον Γεραπετρίτη βρήκε την ευκαιρία να ολοκληρώσει την μετατροπή της από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη.

Για τη διαγραφή του από τη ΝΔ

Όπως είπε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράταξη που στήριζε από νέος. Άφησα πίσω μία περήφανη παράταξη με στόχο την ενότητα του κόμματος και ύστερα στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, αλλά έλεγα και λέω και θα λέω πάντα τη γνώμη μου με σκοπό να βοηθήσω την χώρα μου και την παράταξη. Η διαφωνία και οι ενστάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν, όταν οι ηγεσία δεν αποσκοπεί κάπου αλλού.

«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή. Έχουν κάνει μία παρέα χωρίς κάποια ιδεολογία, χωρίς ηθική… Λειτουργούν σαν να λειτουργούν ετειρεία. Δεν τους νοιάζουν οι άνδθρωποι, οι ιδέες», είπε και τόνισε ότι αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς είπε: Τον αείμνηστο Σημίτη τον θαυμάζει ο κος Μητσοτάκης, ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωριμότητα. Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα. Στρατηγικά συγκρούονται η Δύση και η Ανατολή. Ο ελληνισμός δεν αντέχει τέτοιους διπλωματικούς ευτελισμούς. Απαιτείται νέα γεωπολιτική στρατηγική. Ο πρωθυπουργός όχι μόνο στηρίζει τον κο Γεραπετρίτη αλλά συνεχίζει απτόητος στην ίδια γραμμή.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη ΝΔ και λυπημένος για το όπως είναι τώρα, που μόνο κατ’ όνομα είναι Νέα Δημοκρατία».

«Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκα δημόσια σε λάθος πολιτικές επιλογές. Από το 2021, μίλησα για λάθος εξωτερική πολιτική. Για το σκοπιανό, για λάθη. Επανειλημμένα κατέκρινα την εξωτερική πολιτική, την ενέργεια. Έδωσα πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή για τη woke ατζέντα και τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Είχε δώσει εντολή να μην κάτσουν οι βουλευτές να ακούσουν την ομιλία μου στη βουλή.

Αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια για την πατρίδα, να διορθώσω σφάλματα που αλλοίωναν τη φυσιογνωμία του κόμματος.

Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο Σημιτικού κόμματος με μπλε χρώμα», είπε και συμπλήρωσε σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία ότι «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κομματος

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κομματος που είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η Ντόρα Μπακογιάννη: «Η Ντόρα είναι συνεχώς συντετριμμένη από τότε που έχασε την εσωτερική μάχη το 2009», είπε και τόνισε τις σχέσεις της με τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη το 2012, κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς μάλιστα να παραιτηθεί από βουλευτής.

Κείμενο σε εξέλιξη…